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26日凌晨台中市一名41歲陳姓男子駕駛灰色BMW行經大觀路時，因急煞後慢行的可疑行徑遭警攔查，陳男不滿頻繁被盤查，竟下車拿手機對員警狂拍，聲稱自己「1年被攔50次」、「法院見」，甚至質疑員警是「假警察」，員警淡定反問「如果其他單位也會攔你，你覺得是誰的問題？」一句話讓原本氣勢凌人的陳男頓時語塞，隨即驅車離去。對此警方表示，員警依警察職權行使法針對深夜時段可疑人車進行盤查，並依標準作業程序實施酒測、身分與車籍查證，過程均符合必要性與比例原則，未逾越法定職權範圍。這起攔查糾紛發生於3月26日凌晨4時許，台中警方在大觀路與大墩十一街口執行勤務時，發現一名41歲陳姓男子駕駛灰色BMW出現急煞後緩慢行駛的異常行為，隨即依法上前攔查，陳男疑因不滿被盤查，竟持手機對員警狂拍並待員警確認車子無異狀，請他稍後開車注意安全，怎料，陳男竟揚言「法院見」，質疑警方2天攔他一次是刻意刁難，員警則冷靜反問：「若其他單位也攔你，是誰的問題？」讓陳男一度語塞，隨後便驅車離去。根據警方事後公開的秘錄器畫面顯示，現場衝突過程火藥味濃厚，陳男不僅揚言提告，更在攔查過程中質疑員警身分，表示「我不知道你是誰，新聞很多假警察」，甚至聲稱自己「1年被攔50次」，堅持要求員警出示證件以證明身分，儘管陳男情緒激動地強調「我沒有違規」，並不斷挑釁警方的攔查正當性，但警方仍秉持立場耐心應對，最終這場凌晨鬧劇，劃下句點。對此，警方表示，陳男雖無酒駕，但因非車籍所有人且無法清楚交代資訊，員警依法針對深夜可疑人車實施盤查，程序均符合比例原則，未超過法定職權範圍。警方強調，尊重民眾錄影權利，但呼籲影像應完整呈現避免誤導，以維護執勤員警之專業形象。