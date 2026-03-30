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國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文欣然接受中國國家領導人習近平邀請赴中國參訪，外界關注的「鄭習會」有機會登場。對此，前中廣董事長、戰鬥藍領袖趙少康表示，只要此行可以讓習近平承諾：台灣不宣布獨立，中共就不會武力犯台，鄭習2人就可以在史上留名，也可以讓民進黨「抗中保台」神主牌失效。鄭習會有望登場，趙少康今發文指出，台灣很多人對於「鄭習會」的必要性有不同看法，但是他一直強調，只要溝通都是好事，台灣每年有這麼多人到大陸旅遊，有這麼多台商在大陸打拚，兩岸貿易依存度這麼高，怎麼可能老死不相往來？不過，趙少康提到，年底地方選舉前舉行「鄭習會」，很多國民黨選將忐忑不安，但是只要兩岸領導人會談，能讓北京公開承諾「台灣不獨立就不打台灣」，將會是在「九二共識」後，再次重新定位兩岸關係，既可確保兩岸和平、台灣安全，還能讓民進黨的「台獨神主牌」打不出去，不能再用「抗中保台」那套騙選票，而美國也沒有什麼立場再唱和民進黨的台獨訴求，那鄭麗文這趟訪問就不虛此行了。趙少康說，希望北京不要堅持八股教條式的統戰立場，要以務實態度，面對兩岸形勢，如果讓鄭麗文空手而返，就是對國民黨年底選舉的最大打擊！在國際局勢高度動盪下，期待「鄭習會」可以讓兩岸交流重現曙光，為台灣的安全以及觀光、教育等產業再度注入活水。