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國民黨主席鄭麗文朝思暮想的「鄭習會」日期確定，中國國務院台辦主任宋濤30日宣布時間點，提到中共總書記習近平邀請鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問，消息由中國官媒央視與新華社率先宣布。外媒也點出，鄭習會宣布時間點，正好在美國跨黨派外交委員會議員訪台向台灣立法院的國防特別預算施加壓力之際。根據新華社報導，宋濤表示，鄭麗文就任國民黨主席以來，多次表達希望到中國訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」，並強調將與國民黨方面就鄭麗文來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。國台辦宣布鄭麗文訪問中國時機點相當微妙，法新社指出，台灣立法院目前正討論國防特別預算，目的在提升台灣面對中國可能攻擊時的軍事能力。賴清德政府提議編列新台幣1.25兆元（390億美元）用於關鍵國防採購，國民黨則主張先編列3800億元購買美製武器，並保留未來追加採購的空間。但部分國民黨立委主張比黨中央提出的預算更高，顯示黨內在國防議題上出現分歧。此外，剛從美國訪問返台的台中市長盧秀燕，被普遍視為2028年總統選舉國民黨潛在候選人之一，在訪美後也公開喊話軍購規模應該要在8000億至1兆元之間較為合理。另一方面，鄭麗文訪中行程公布之際，正值美國國會兩黨議員組成的代表團訪問台灣，在中國軍事壓力持續升高之際展現對台支持，也將加大對台灣立法院通過國防特別預算法案的壓力。路透則指出，新華社和國民黨都用「中共中央總書記」而非「國家主席」來稱呼習近平，且比美國總統川普訪中行程來得更早。鄭麗文若確定訪問中國，將是自2016年前國民黨主席洪秀柱訪中後，再度有現任國民黨主席登陸中國與習近平會面。