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餐廳帳單「為什麼一定要反蓋」？連店長都要求

▲有民眾曾在餐飲業工作，受訓時被店長教導「單據給客人的時候，一定要蓋起來，不然是不禮貌的」。（圖／翻攝Dcard）

餐廳「帳單反蓋」是潛規則！店員點出3點：不只是禮貌

第1點是「代表餐點是否上齊」

第2點則是「避免金額外露」

最後第3點則是「避免用餐壓迫感」

▲有曾從事餐飲業店員的過來人指出，將菜單反蓋不只是為了禮貌，也可以代表餐點是否上齊。（圖／取自photoAC）

在台灣餐廳用餐時，不少店員都會將桌面上的帳單反蓋，讓其他人無法看見帳單上的資訊，但就有一名曾在餐飲業工作的民眾表示，過去受訓時老闆曾解釋「如果沒有反蓋是不禮貌的行為」，讓他不解是否合理。一名網友日前在Dcard好奇發文，表示以前曾在餐飲業打工，卻被店長教導：「單據給客人的時候，一定要蓋起來，不然是不禮貌的」，讓他不免好奇背後用意，「如果今天換個角度，服務生給單據的時候沒有蓋起來，會覺得不禮貌嗎？」貼文曝光後，引起眾人提供不同聲音，部分人認為反蓋與否並不會影響用餐體驗，認為「又不是米其林餐廳，餐點好吃比較實在」、「我從來不在乎這個，東西好吃比較重要」；亦有網友猜測「老闆會要求要蓋，應該是金額露在上面給人看不禮貌」、「遇到蓋起來的是因為上完全部的餐才蓋」。對此，就有曾從事餐飲業店員的過來人指出，認為將「帳單反蓋」主要有以下3點。，部分店員提到，通常在餐點全部送達後才會將帳單反蓋，這是一種確認「出餐完成」的記號；如果餐點未上齊，服務人員可能會將單據打開方便查看；單子反蓋也避免了在送餐過程中弄髒帳單，以便結帳時查看。，帳單反蓋可以遮住金額，避免同桌客人尷尬，以此減輕請客場合的尷尬，同時營造輕鬆的用餐氛圍，是貼心且有禮貌的表現，也是許多餐飲業者要求的服務細節；，正面朝上的帳單會讓客人感到需要隨時準備結帳的壓力，反蓋則能改善用餐體驗。而非催促結帳。值得一提的是，類似作法不只台灣餐廳常見，日本文化中也有「帳單反蓋」的行為，其將帳單如個人消費金額視為較私密資訊，透過反蓋動作保護客人隱私，展現「不給客人添麻煩」的溫柔。