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4月起，多項攸關民生的新制度同步實施，從出國旅費、保險規範到交通與房市交易都有明顯變動。《NOWNEWS今日新聞》整理以下8大重點，帶你快速掌握最新政策變化。首先，受到國際油價上揚與地緣政治影響，航空公司將調漲燃油附加費。以國泰航空為例，短程航線約調升至50美元（約新台幣1598元），長程航線則上看200美元（約6392元）。其他國籍航空是否跟進，仍待主管機關依油價機制評估。旅遊保險方面也出現新限制。自4月起，「定額給付型」旅遊不便險設下投保上限，同一趟旅程最多僅能購買2張，且理賠金額不再因投保張數增加而提高，避免重複投保與過度理賠。稅務部分，汽機車牌照稅已於4月1日開徵，繳納期限至4月30日止。若逾期未繳，將按日加徵滯納金，最高可達10%。政府同時提供多元繳費管道，方便民眾辦理。郵務服務也有變革。中華郵政因應國際政策調整，全面停止「國際掛號小包」服務，改由「國際e小包」取代，不僅費用較低，寄件流程也可線上追蹤，更適合跨境寄送需求。另外，在人力政策方面，外籍家庭幫傭申請條件放寬。未來只要家中有1名未滿12歲兒童即可申請，不再需要3名幼童，預估將有大量家庭受惠。交通措施方面，地方政府陸續放寬大型重型機車停車限制。台北市試辦開放部分停車場機車格，桃園市則開放路邊機車格停放，並依不同停放區域採差異化收費。房市交易規範也更加嚴格。未來成屋買賣須揭露包括混凝土氯離子含量、供水方式及是否設置太陽光電等資訊，若未誠實申報，最高可處50萬元罰鍰。最後，健保藥價也迎來年度調整。本次調整幅度降至1.65%，為歷年最低，雖然多數藥品價格下調，但整體影響相對溫和。