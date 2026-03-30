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中共中央台灣工作辦公室主任宋濤今（30）日上午正式宣布，習近平總書記歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率訪問團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問；隨後，鄭麗文便大動作召開記者會說明相關進度，這場「鄭習會」也引發國內外高度關注。對此，前民進黨中執委洪智坤分析，鄭麗文勢必得表態國共反獨促統立場，那麼國民黨2026候選人要剉咧等。洪智坤指出，「川習會」預計在5月中旬登場，不過「鄭習會」搶先在4月初舉行，中共亟欲在川習會交換川普對台立場的讓步，從不支持台灣獨立到反對台灣獨立，中共將鄭習會拉到川習會之前，表示鄭麗文在訪中過程必須進一步表態國共反獨促統立場，國民黨2026候選人要剉咧等。洪智坤續指，馬金宣布暫停兩岸交流活動，中共旋即宣布邀請鄭麗文訪中，表示只要立場對了，誰都可以成為新的管道，「立場表態」才是重點。從江蘇、上海到北京，鄭麗文只要一路表現良好，是可以見到習近平的。另外，洪智坤提到，盧秀燕今天接受媒體專訪支持軍購，美國跨黨派參議院訪問團今天來台關切軍購進度，台海軍事能量是美中台關係的重中之重，國民黨內部是路線裂解？還是分進合擊？正在發生中的事情，幕後有更激烈的角力。