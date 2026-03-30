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國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文欣然接受中國國家領導人習近平邀請赴中國參訪，國台辦也曝光行程預計到訪江蘇、上海、北京等地，外界關注的「鄭習會」有機會登場。對此，民進黨立委林俊憲揭露，鄭習會今公布行程，林俊憲對此發文直指，隨著美方關切越加熱絡，「鄭習會」越有提前的壓力，美國參院外交委員會的跨黨派訪團前腳剛落地，中國官媒立刻宣布「鄭習會」落在4月7日，因為習近平開始擔心國民黨要被美國拐走了。林俊憲表示，有趣的是，剛訪美返國的盧秀燕，也準時發動攻勢。她訪美11天後悄悄回國，透過獨家專訪，精準拋出自己的「國防成績單」，主張軍購預算應該提高到8000億至1兆元，更直言「全球都在搶武器」，台灣根本沒時間再等發價書。這番話，等於隔空狠狠打了還在糾結「黑箱」、「等資料」的鄭麗文一巴掌。至於國民黨內的親美路線，盧秀燕說得很直接：「個人的言論不一定代表全部」，翻成白話就是：「麗文，妳那套，不代表國民黨主流」。林俊憲認為，盧秀燕這句話不只是打臉鄭麗文，也是對黨內所有對軍購案還有疑慮的人喊話：別再躲了，該站出來表態了。只要黨內反對擋軍購的聲音越來越多，主席再怎麼想拖，也只能廣納建言。當美國參院外委會議員抵台「施壓」，而盧秀燕又在專訪中扮演「內應」，國民黨內的路線之爭，其實已經正式浮上檯面。因此，中共才急著拍板定案「鄭習會｣，讓鄭麗文可以討救兵。現在的國民黨是自家「最強母雞」加上美方壓力，聯手逼宮鄭麗文，讓鄭麗文不得不請示「主席」的意見。