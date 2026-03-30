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為了防堵補貼資源遭濫用，馬來西亞政府宣布將限制燃油購買機制，未來外國車主在加油時將面臨更嚴格限制，此舉也被視為強化補貼政策管理的重要一步。馬來西亞馬來西亞國內貿易與生活成本部表示，自下月1日起，全國加油站將分階段禁止使用外國信用卡與金融卡，在自助加油機購買RON95汽油。執法總監阿茲曼指出，現行制度下，不少外國車牌車輛透過自助機並使用外國銀行卡付款，導致業者與執法單位難以及時辨識與監管，進而出現補貼被非本國民眾使用的情況。他強調，新措施要求使用外國銀行卡的駕駛人，必須改至櫃檯付款，以利加強身份確認與交易監控，提升執法效率，同時減輕營運商在管理上的壓力。當局認為，此舉有助確保政府補貼的RON95汽油僅供符合資格的馬來西亞公民使用，也能有效遏止外國註冊車輛跨境加油的情形。目前部分石油公司已準備配合新規上路，其餘業者則將分階段跟進。隨著政策逐步推行，官方也將持續觀察執行情況，確保補貼制度更精準、資源分配更公平。