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國防部昨日晚證實，經由協調，美方已同意展延海馬士（HIMARS ）火箭系統付款。由於拖式、標槍飛彈與M109A7自走砲3案明天前要支付首期款，正由美方與廠商確認議約時間，持續洽談延後支付時間點。由於拖式、標槍飛彈及M109A7自走砲3案明天前要支付首期款，國防部今（30）日證實，正由美方與廠商確認議約時間，持續洽談延後支付時間點。國防部2月6日發布新聞稿指出，美國政府就「強化防衛韌性及不對稱戰力」特別預算中「拖式2B飛彈續購」、「標槍反甲飛彈續購」、「M109A7自走砲」等3項軍售案，正式向台灣提供發價書草案，有效期至今年3月15日，依軍售作業制度，如果未能獲得美方同意展延發價書簽署效期，台灣需在3月31日支付首期款。外交及國防委員會今日邀請國防部長顧立雄報告「國軍年度軍事投資計畫與財政負擔能力之動態平衡評估」，並備質詢。民進黨立委王定宇關切海馬士美方同意暫延付款，另外3項軍購首期款付款是否將到期？顧立雄表示，現有4案的頭期款總額約7900萬美，約新台幣25億元左右，同樣因爲海馬士外的3軍購案面臨沒有首期款的問題，當時在簽署發價書時，已同步開始討論支付首期款能不能延後。戰規司長黃文啓補充表示，美方的回應會與3案的承造廠商確定議約時間，再來與台灣討論首期款支付延後的時間點會落在什麼時候。王定宇追問，國民黨將去年底美方通過的軍售案項目放在特別預算中是錯誤的，但相關項目是否會受影響？黃文啓回應說，AH-1W直升機、魚叉飛彈的保修項目是從2025年起開始的案子，因此預算科目已存在，並在前年度的預算中完成編列，不會有問題。