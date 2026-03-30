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泰國曼谷雖是親子旅遊熱門地，但有家長分享親身經歷提醒遊客，小心街頭詐騙。曼谷媽媽mimi小獅呱在社群平台上描述，她帶女兒在Phrom Phong站的一次經驗，遇上明顯的假孕婦詐騙。她說，當天進入百貨公司女廁，一眼就察覺三名中東人帶有江湖氣息，而一名大肚子婦人突然擋在她前方，態度囂張地要求給錢，甚至用手壓住她的手，似乎逼迫她立刻付款。mimi小獅呱表示，「妳肚子又不是我搞大的，理直氣壯囂張什麼？」她帶著女兒迅速離開廁所，目睹該假孕婦隨後又去堵住其他白人家庭，試圖以同情心詐錢。她提醒家長，即便在平時也要保持警覺。「陌生人若要看你的錢，並不是單純好奇，而是在找機會。」mimi小獅呱指出，假孕婦常濫用同情心鎖定家庭旅客，是泰國旅遊中常見的老梗詐騙。根據她觀察，這類詐騙雖不普遍，她一年在Phrom Phong站也只遇過一次，但最近已有台灣旅客中招甚至登上新聞，提醒其他遊客不要掉以輕心。她建議親子出行時，務必保護好現金和貴重物品，不隨意讓陌生人接觸錢包，遇到舉止異常或囂張的人，尤其是假孕婦，應立即保持距離。mimi小獅呱強調：「泰國很好玩，但總有一些奇怪的人會混進來。不論身在何處，都要保護好自己的錢錢。」這段經驗也提醒旅客，安全意識與警覺心同樣是旅遊的重要功課。