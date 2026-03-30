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▲盧秀燕動作頻頻，被解讀有心問鼎大位，基層卻認為她用心良苦。（圖／台中市政府提供，2026.03.30）

台中市長盧秀燕接受《自由時報》專訪，首度對軍購立場具體表態，中國隨即發佈消息，邀請國民黨主席鄭麗文訪中。外界認為盧、鄭互別苗頭意味濃厚，黨內正蘊釀茶壺內風暴。基層黨公職看法卻不同，眼見黨中央無視選民觀感不佳，不斷向中國傾斜，他們只能向「中南部諸侯王」求救，就算盧秀燕無法將黨拉回中道，至少讓外界相信國民黨不是一言堂，至於2028，「如果連2026都守不住，有何資格談重返執政？」盧秀燕昨日接受《自由時報》專訪，大動作談軍購立場，正當外界認為此舉劍指黨中央，中國今（30）日就發佈消息，邀請黨主席鄭麗文4月7日訪中。當外界劇情正上演盧、鄭互別苗頭，藍營基層卻啞巴吃黃蓮，每當緊要關頭，中國總是像豬隊友一樣，跳出來越幫越忙。姑不論去年放棄參選黨主席的策略是否失算，媒體人出身的盧秀燕一向以洞悉民意著稱，此次談軍購不找同溫層的親藍媒體而是《自由時報》，民意的反應是「她比賴清德勇敢」。新聞出刊後主動強調國民黨「N的法案」學問很大，自己與黨的路線差異不大。對比黨中央突然宣布「鄭習會」4月閃電登場，盧秀燕再度展現她擅長的「以柔克剛」，這招或許對化解黨內路線岐異的效果不大，卻能在中間選民心中發酵。盧秀燕動作頻頻，或許有些人認為是「為2028鋪路」，但套用蔡壁如評彰化縣長選舉僵局的金句，當鄭麗文、傅崐萁之流站在舞台聲嘶力竭、各項提名卻牛步進行之際，國民黨中南部正陷入「集體焦慮」，甚至懷念起曾被他們嫌棄不已、卻打了好幾場勝仗的前黨主席朱立倫。國民黨台中市議員劉士州就直言「鄭麗文不要想模仿馬英九，一不小心會東施效顰啊！」黨機器現下最大任務是積極輔選，而非主導政策，「既然不是執政黨，為什麼鄭麗文現在要急著做馬英九執政時做的事？」另一位藍營議員也說，黨中央今天宣布鄭習會「完全沒有加分，絕對會傷害到年底選舉」，以往地方選舉是國民黨的主場，這次風向變了，中央卻看不到「中將的英雄淚都掉下來了，黨中央還在自我感覺良好、想著自己的歷史定位，完全聽不到基層發出的警訊」。於是乎，當朱立倫現身與黨籍立委餐敘，彷彿黑暗中出現一道微光；於是乎，最懂基層的盧秀燕站出來了。外界笑盧秀燕訪美見智庫、見華府高階官員，都改變不了黨現在的路線，笑她不再有登高一呼的影響力。但盧秀燕當下的重心，是挽救國民黨在2026選局的劣勢，讓美方、讓台灣選民相信，國民黨沒有走偏鋒。至於2028有沒有她的舞台，依盧秀燕一向追求「水到渠成」的個性，若藍白在2026慘敗，2年後的大位有何好爭？