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越南多名旅客表示，由於中東衝突引發航空燃油價格飆升，他們在出發前數週就密切關注航班狀態，生怕訂好的行程被取消。河內旅客Nguyen My說，她四月份前往胡志明市與東京的航班，每天都要多次檢查航空公司網站與訂票平台。她提到，自己已經花費不少機票與演唱會票款，但網路上流傳的未經證實航班取消消息讓她無法安心。「我從早到晚都在查，只為確保航班還存在」，Nguyen My說，官方尚未有明確公告，讓焦慮持續累積。根據《越南快訊》報導，另一名旅客Thu Thuy則表示，原本4月12日從河內飛往芽莊的航班，在未收到任何正式通知的情況下被取消。她3月24日上網查看時才發現機票已不再銷售，經多次聯繫航空公司後才得知航班取消，並被提供免費改票服務。這讓她以後預訂行程更加謹慎。旅行社也感受到旅客焦慮對需求的影響。MayTrip旅行社董事長Hoang Nghia Dat表示，雖然尚無官方證實日本航線取消，但部分客戶為了保險已選擇取消行程；約20%的旅客延遲付款決策，五月訂單量較往年減半。Du Lich Viet副總經理Pham Anh Vu強調，近期關於日本航班大規模取消的傳聞並不屬實，但部分包機航線，如河內飛往蘭州及鳳凰古城，因價格協商已被取消或調整。航空燃油成本上漲正對亞洲航空業造成衝擊。根據國際航空運輸協會（IATA），Jet A-1燃油每桶價格達204.94美元，比去年平均漲幅高達136%。多家亞洲航空公司自4月1日起提高燃油附加費，越南航空亦計畫於4至6月調升國內航線燃油附加費，部分熱門航線如河內—胡志明市機票可能漲至400萬越南盾（約152美元），河內—富國島航線則可能更高。部分國內航線已被停飛或減班，航空公司將優先保障河內—峴港—胡志明市等關鍵政治經濟航線。部分晚間、低峰與低需求航班已暫停，以降低營運壓力。越南旅客提醒，航班異動頻繁，出行前務必密切留意官方公告與訂票資訊。