位於高雄市中心大立百貨頂樓的「大立百貨空中樂園」，陪伴南部民眾超過40年，承載無數高雄人童年回憶，歷經半年整修，將以全新樣貌與名字「大立空中樂園RIZZ」於4月3日（五）上午11時回歸，正好挑在4月4日兒童節前一天、清明連假第一天開幕，童年遊樂設施如旋轉木馬、海盜船與空中小火車全數回歸，同時也將推出4月假日限時門票買一送一活動，想搶的大小朋友們千萬別錯過。
清明連假有新樂園！高雄「大立空中樂園RIZZ」4/3華麗開幕
大立空中樂園自1980年代創立，在去年10月宣布暫停營業，進行硬體優化與整修工程，讓不少高雄人擔憂童年回憶走入歷史。時隔近半年，近期官方宣布好消息，表示樂園將以全新名字「大立空中樂園RIZZ」於4月3日（五）上午11時華麗開幕。
大立空中樂園RIZZ回歸！旋轉木馬、小火車全保留：轉型還有吃的
「大立空中樂園RIZZ」重新蛻變後，規劃5大主題區域，經典遊樂設施如海盜船、旋轉木馬、空中小火車、太空爭霸戰等都將保留，且不再是過去單一樂園模式，將轉型為結合娛樂、休憩與餐飲的複合式高空場域，除了遊樂設施保留以外，還會加入全新餐飲、高空景觀體驗，結合輕食與飲品服務，未來親子出遊不只能在高空玩樂，還能一邊享受美食一邊俯瞰高雄街景。
大立空中樂園RIZZ「過期票券可以用嗎」？限時票券買1送1
「大立空中樂園RIZZ」將於4月份將推出假日票券買一送一限時活動，民眾在「假日早上11：00～晚上20：30」購票，即可享有假日票券買一送一優惠。如果顧客手邊有過期的票券，官方小編表示「依舊可以使用」。
大立空中樂園RIZZ怎麼去？周邊停車場、交通攻略
由於開幕當日適逢兒童節前一天、清明連假第一天，適逢會有大量人潮與車潮湧入，除了高雄大立百貨館內停車場外，官方也統整假日周邊合作停車場與優惠。
📍高雄大立百貨假日合作停車場
◼︎ P3嘟嘟房（文武、光明站）：35個車位。
◼︎ P4俥亭（仁義、新田路 194 巷）：41個車位。
◼︎ P5嘟嘟房（五福、中山站）：101個車位。
📍停車場消費滿額優惠
◼︎ P3 嘟嘟房（文武、光明）：大立當日全館消費累計500元以上，可折抵停車1小時，最高折抵2小時。
◼︎ P4 俥亭停車場（仁義﹑新田路194巷）﹑P5 嘟嘟房（五福﹑中山）：大立當日全館消費累計500元以上，可折抵停車1小時，最高折抵4小時。
📍停車抵用券領取地點、注意事項
請持大立當日消費發票至大立B館4樓顧客服務中心，兌換大立合作停車場停車抵用券。但持大統集團聯名卡、無限卡停車證/藍證者不配合折抵，如若超時請依該停車場現場收費標示為準。
📍大眾運輸前往方法
◼︎ 若未開車的民眾，可搭乘高雄捷運捷運紅線R9，至中央公園站，步行前往五福+中華圓環，6分鐘內即可到達。
◼︎ 於五福三路搭乘高雄市公車100、224、25、33、50、76、77站牌。
🟡高雄「大立空中樂園RIZZ」資訊
樂園地址：高雄市前金區五福三路57、59號
樂園電話：07-2613060
開幕時間：4月3日（五）上午11時
資料來源：大立空中樂園、高雄大立百貨
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大立空中樂園自1980年代創立，在去年10月宣布暫停營業，進行硬體優化與整修工程，讓不少高雄人擔憂童年回憶走入歷史。時隔近半年，近期官方宣布好消息，表示樂園將以全新名字「大立空中樂園RIZZ」於4月3日（五）上午11時華麗開幕。
「大立空中樂園RIZZ」重新蛻變後，規劃5大主題區域，經典遊樂設施如海盜船、旋轉木馬、空中小火車、太空爭霸戰等都將保留，且不再是過去單一樂園模式，將轉型為結合娛樂、休憩與餐飲的複合式高空場域，除了遊樂設施保留以外，還會加入全新餐飲、高空景觀體驗，結合輕食與飲品服務，未來親子出遊不只能在高空玩樂，還能一邊享受美食一邊俯瞰高雄街景。
「大立空中樂園RIZZ」將於4月份將推出假日票券買一送一限時活動，民眾在「假日早上11：00～晚上20：30」購票，即可享有假日票券買一送一優惠。如果顧客手邊有過期的票券，官方小編表示「依舊可以使用」。
大立空中樂園RIZZ怎麼去？周邊停車場、交通攻略
由於開幕當日適逢兒童節前一天、清明連假第一天，適逢會有大量人潮與車潮湧入，除了高雄大立百貨館內停車場外，官方也統整假日周邊合作停車場與優惠。
📍高雄大立百貨假日合作停車場
◼︎ P3嘟嘟房（文武、光明站）：35個車位。
◼︎ P4俥亭（仁義、新田路 194 巷）：41個車位。
◼︎ P5嘟嘟房（五福、中山站）：101個車位。
📍停車場消費滿額優惠
◼︎ P3 嘟嘟房（文武、光明）：大立當日全館消費累計500元以上，可折抵停車1小時，最高折抵2小時。
◼︎ P4 俥亭停車場（仁義﹑新田路194巷）﹑P5 嘟嘟房（五福﹑中山）：大立當日全館消費累計500元以上，可折抵停車1小時，最高折抵4小時。
📍停車抵用券領取地點、注意事項
請持大立當日消費發票至大立B館4樓顧客服務中心，兌換大立合作停車場停車抵用券。但持大統集團聯名卡、無限卡停車證/藍證者不配合折抵，如若超時請依該停車場現場收費標示為準。
📍大眾運輸前往方法
◼︎ 若未開車的民眾，可搭乘高雄捷運捷運紅線R9，至中央公園站，步行前往五福+中華圓環，6分鐘內即可到達。
◼︎ 於五福三路搭乘高雄市公車100、224、25、33、50、76、77站牌。
樂園地址：高雄市前金區五福三路57、59號
樂園電話：07-2613060
開幕時間：4月3日（五）上午11時