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泰國甲米府兩名旅客在飯店睡覺時驚見一條眼鏡蛇沿著頸部爬過，驚悚畫面在社群網路瘋傳。事發於3月27日凌晨5點左右，一名旅客突然從床上驚叫：「有蛇！」，另一名仍半夢半醒的旅客起初以為只是惡夢，片刻後才確認床上真的有一條黑色眼鏡蛇，發出嘶嘶聲。綜合外國媒體報導，幸運的是兩名旅客都沒有被咬傷。在社群平台上流傳的影片顯示，一名捕蛇人員抵達，從床下及角落將蛇抓出。據報導，這條眼鏡蛇長約1.5公尺，顯得非常激動，靠近時甚至試圖防禦性攻擊。影片在短時間內吸引數十萬觀看，引發網友熱議，直呼是旅遊者的惡夢。不少網友提醒，入住靠近森林或未開發土地的飯店時務必仔細檢查房間，甲米等泰國景區多以叢林與石灰岩山為鄰，野生動物偶爾會靠近度假區。專家指出，蛇類進入建築物雖不常見，但在熱帶氣候下，或遇建設、洪水擾動棲地時，眼鏡蛇、巨蟒等仍可能出現。泰國境內有超過200種蛇類，其中約60種具有毒性，每年醫院需處理約7,000至8,000起蛇咬事件。專家建議，遇到蛇應保持冷靜、與蛇保持距離，並尋求專業人員協助，切勿自行抓捕，以免造成致命危險。泰國緊急醫療服務電話為1669。甲米位於安達曼海沿岸，每年吸引約600萬觀光客，著名海灘、未開發小島及叢林地形是其魅力所在，但也因此偶爾與野生動物不期而遇。飯店管理者與旅遊業者建議加強房間檢查與防護措施，保障旅客住宿安全。專家強調，眼鏡蛇及其他毒蛇受法律保護，不當處理可能危及生命。旅客若遇類似情況，應立即報告飯店或撥打緊急電話求助，保持安全距離，避免驚擾野生動物。