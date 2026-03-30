一位台大名醫家住台北市大安區某豪宅社區，卻因為停車位糾紛與鄰居有夙怨，有次他聽太太轉述得知，鄰居在社區停車場飆車急煞差點撞到愛妻，上門興師問罪，先對鄰居住家大門又敲又踹，見到鄰居出來就動手，鄰居的13歲兒子擋在中間勸架，台大名醫照樣揮拳還說出「你要打是不是，你還小我告訴你」，害鄰居小孩的頭皮和脖子掛彩。台北地院並不認為名醫是失手誤傷，而是具有「傷害之不確定故意」，以「成年人故意對少年犯傷害罪」判5個月有期徒刑，並未宣告緩刑或易科罰金，換句話說，若將來判刑定讞，台大名醫有入獄服刑的風險。
依據台北地檢署調查，案發前台大名醫與鄰居就因為社區停車問題發生爭執，2022年12月31日跨年夜，鄰居在地下停車場高速駕車到醫師娘旁邊緊急煞車，名醫聽聞後心生不滿，於當晚9點多上門討公道，發現鄰居關門不理他，徒手拍打並踹壞大門，導致門鎖變形、鐵條脫落。鄰居聽到聲音開門查看，質問名醫「你踹什麼？」兩人隨即互罵、互毆，鄰居兒子擋在父親和台大名醫之間想分開兩人，卻也因此受傷，醫院診斷證明書顯示頭皮瘀傷、頸部瘀傷。
鄰居背部受傷，但他只針對住家大門毀壞以及台大名醫打他兒子這2件行為提告，檢方認定名醫涉犯《刑法》毀損器物罪、成年人故意對少年犯傷害罪，並依據《兒童及少年福利與權益保障法》的規定，建議法院加重其刑到2分之1。名醫的傷勢包括太陽穴挫傷、左前臂瘀傷、左小指瘀傷併擦傷，所以鄰居也被起訴傷害罪。
台大名醫辯稱，並未故意對鄰居的兒子動手，當時他與鄰居互推彼此，他要抵擋鄰居的攻勢都來不及，怎會攻擊鄰居兒子。委任律師主張，名醫的怒氣只針對鄰居一人，不能因為他很生氣，就推論有攻擊鄰居兒子；警方密錄器畫面中，鄰居兒子的反應不似有傷，鄰居的太太見到警察和隔天去做筆錄，都沒提到兒子傷勢，因此請法院判無罪。
北院比對鄰居一家3人的證詞，認定台大名醫與鄰居互毆約1分多鐘、都打到眼鏡掉下來，鄰居兒子想拉開兩人而遭到名醫毆傷；這段衝突過程都被鄰居太太錄音存證，錄到她喊「不要打人」、「不要打架」、「不要打小孩」、「不要打頭喔」、「這是大人的事情」，還錄到名醫喊出「你要打是不是？你還小我告訴你」，可證鄰居兒子確實因勸架遭名醫揮擊頭部。
合議庭認為，鄰居兒子在2023年元旦下午掛急診驗傷，與案發時間相去不遠，而且驗傷單的傷勢吻合名醫揮拳攻擊的部位，也符合鄰居一家人的描述；鄰居兒子並未當場流血，第一時間沒人發現他被打，警方到場先處理名醫與鄰居之間的衝突，沒注意小孩受傷，他自己也是等警察離開後才發現頭昏、頭痛，這些都是合理狀況，名醫的辯詞並不可採。
法官指出，台大名醫鎖定鄰居攻擊，既見到對方兒子擋在中間，已可預見出手可能波及無辜，還是不顧後果堅持揮拳，「主觀上具有傷害之不確定故意」，而且被害人年僅13歲，跟18歲成年有相當差距，名醫動手前應可判斷被害者仍未成年。
判決書批評台大名醫與鄰居都是智慮成熟的成年人，不循理性方式解決糾紛，顯然欠缺自我情緒管理的能力以及尊重他人身體的觀念，審酌名醫不認罪、鄰居認罪各自的犯後態度，本案並未順利調解、也沒賠錢，以及名醫自稱學歷為博士，目前已婚、有1名未成年子女、需扶養父母，鄰居則是碩士畢業，現已退休、已婚、有3名未成年子女、父母都已過世等學經歷與家庭生活狀況，分別對兩人判刑5月、4月。
值得注意的是，兩人判刑雖只相差1個月，但鄰居繳罰金12萬元就免於入獄，不過法官並未諭知台大名醫可易科罰金。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。
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鄰居背部受傷，但他只針對住家大門毀壞以及台大名醫打他兒子這2件行為提告，檢方認定名醫涉犯《刑法》毀損器物罪、成年人故意對少年犯傷害罪，並依據《兒童及少年福利與權益保障法》的規定，建議法院加重其刑到2分之1。名醫的傷勢包括太陽穴挫傷、左前臂瘀傷、左小指瘀傷併擦傷，所以鄰居也被起訴傷害罪。
台大名醫辯稱，並未故意對鄰居的兒子動手，當時他與鄰居互推彼此，他要抵擋鄰居的攻勢都來不及，怎會攻擊鄰居兒子。委任律師主張，名醫的怒氣只針對鄰居一人，不能因為他很生氣，就推論有攻擊鄰居兒子；警方密錄器畫面中，鄰居兒子的反應不似有傷，鄰居的太太見到警察和隔天去做筆錄，都沒提到兒子傷勢，因此請法院判無罪。
北院比對鄰居一家3人的證詞，認定台大名醫與鄰居互毆約1分多鐘、都打到眼鏡掉下來，鄰居兒子想拉開兩人而遭到名醫毆傷；這段衝突過程都被鄰居太太錄音存證，錄到她喊「不要打人」、「不要打架」、「不要打小孩」、「不要打頭喔」、「這是大人的事情」，還錄到名醫喊出「你要打是不是？你還小我告訴你」，可證鄰居兒子確實因勸架遭名醫揮擊頭部。
合議庭認為，鄰居兒子在2023年元旦下午掛急診驗傷，與案發時間相去不遠，而且驗傷單的傷勢吻合名醫揮拳攻擊的部位，也符合鄰居一家人的描述；鄰居兒子並未當場流血，第一時間沒人發現他被打，警方到場先處理名醫與鄰居之間的衝突，沒注意小孩受傷，他自己也是等警察離開後才發現頭昏、頭痛，這些都是合理狀況，名醫的辯詞並不可採。
法官指出，台大名醫鎖定鄰居攻擊，既見到對方兒子擋在中間，已可預見出手可能波及無辜，還是不顧後果堅持揮拳，「主觀上具有傷害之不確定故意」，而且被害人年僅13歲，跟18歲成年有相當差距，名醫動手前應可判斷被害者仍未成年。
判決書批評台大名醫與鄰居都是智慮成熟的成年人，不循理性方式解決糾紛，顯然欠缺自我情緒管理的能力以及尊重他人身體的觀念，審酌名醫不認罪、鄰居認罪各自的犯後態度，本案並未順利調解、也沒賠錢，以及名醫自稱學歷為博士，目前已婚、有1名未成年子女、需扶養父母，鄰居則是碩士畢業，現已退休、已婚、有3名未成年子女、父母都已過世等學經歷與家庭生活狀況，分別對兩人判刑5月、4月。
值得注意的是，兩人判刑雖只相差1個月，但鄰居繳罰金12萬元就免於入獄，不過法官並未諭知台大名醫可易科罰金。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。