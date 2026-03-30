我是廣告 請繼續往下閱讀

一位家住台北市大安區某豪宅社區，卻因為停車位糾紛與鄰居有夙怨，有次他聽太太轉述得知，，上門興師問罪，先對鄰居住家大門又敲又踹，見到鄰居出來就動手，，害鄰居小孩的頭皮和脖子掛彩。台北地院並不認為名醫是失手誤傷，而是具有「」，以「成年人故意對少年犯傷害罪」依據台北地檢署調查，案發前台大名醫與鄰居就因為社區停車問題發生爭執，2022年12月31日跨年夜，鄰居在地下停車場高速駕車到醫師娘旁邊緊急煞車，名醫聽聞後心生不滿，於當晚9點多上門討公道，發現鄰居關門不理他，。鄰居聽到聲音開門查看，質問名醫「你踹什麼？」兩人隨即互罵、互毆，鄰居兒子擋在父親和台大名醫之間想分開兩人，卻也因此受傷，醫院診斷證明書顯示頭皮瘀傷、頸部瘀傷。鄰居背部受傷，但他只針對住家大門毀壞以及台大名醫打他兒子這2件行為提告，檢方認定。名醫的傷勢包括太陽穴挫傷、左前臂瘀傷、左小指瘀傷併擦傷，所以鄰居也被起訴傷害罪。。委任律師主張，名醫的怒氣只針對鄰居一人，不能因為他很生氣，就推論有攻擊鄰居兒子；警方密錄器畫面中，鄰居兒子的反應不似有傷，鄰居的太太見到警察和隔天去做筆錄，都沒提到兒子傷勢，因此請法院判無罪。北院比對鄰居一家3人的證詞，認定台大名醫與鄰居互毆約1分多鐘、都打到眼鏡掉下來，鄰居兒子想拉開兩人而遭到名醫毆傷；這段，錄到她喊「不要打人」、「不要打架」、「」、「」、「」，還錄到名醫喊出「你要打是不是？你還小我告訴你」，可證鄰居兒子確實因勸架遭名醫揮擊頭部。合議庭認為，鄰居兒子在2023年元旦下午掛急診驗傷，與案發時間相去不遠，而且驗傷單的傷勢吻合名醫揮拳攻擊的部位，也符合鄰居一家人的描述；法官指出，台大名醫鎖定鄰居攻擊，既判決書批評台大名醫與鄰居都是智慮成熟的成年人，不循理性方式解決糾紛，顯然欠缺自我情緒管理的能力以及尊重他人身體的觀念，審酌名醫不認罪、鄰居認罪各自的犯後態度，本案並未順利調解、也沒賠錢，以及，目前已婚、有1名未成年子女、需扶養父母，，現已退休、已婚、有3名未成年子女、父母都已過世等學經歷與家庭生活狀況，分別對兩人判刑5月、4月。值得注意的是，