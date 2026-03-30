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國民黨主席鄭麗文上任後多次拋出推動「鄭習會」的構想，如今中共中央台灣工作辦公室主任宋濤宣布，習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文率訪問團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問，相關發展引發各界高度關注。對此，新北市議員林秉宥分析，這不是鄭麗文有本事，而是老共如果再不出手，國民黨的親美派很可能在7月份就會發動「換鄭」。林秉宥表示，如果是上星期他會說，鄭麗文見不到習近平；但如今習近平稱，既然鄭多次爭取，那就安排一下。他認為，這不是鄭麗文有本事，而是老共如果再不出手，國民黨的親美派很可能在7月份就會發動「換鄭」。林秉宥接著提到，從前黨主席朱立倫的餐會，台中市長盧秀燕對軍購額度的表態，以及資深媒體人稱「南部大佬的出手」，那氣氛是越來越濃烈的。林秉宥認為，即便習近平會見鄭麗文，國民黨冀望取得中國讓利的期待，絕對會落空。林秉宥進一步說明，首先是中國已經沒有能力再給台灣利多，過去中國對台灣的讓利，已經中國內部有很多不滿的聲音，尤其是長年對台工作的資源，最後淪為私人中飽私囊的小金庫，在中國經濟下行的狀況下，完全不可能有加碼的基礎。其次則是，還沒跟美國總統川普見面就先見鄭麗文，不管對國民黨或是對美國，恐怕都會很難定調出多贏的立場。