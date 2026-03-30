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國民黨台北市議員陳重文捲入台智光相關弊案，一審已遭判刑9年，目前案件上訴至高等法院審理中。檢廉持續清查相關金流與案情時，又發現他疑似另涉圖利爭議，今（30日）遭台北地檢署以被告身分傳喚到案，訊後依涉犯《貪污治罪條例》圖利罪，諭知20萬元交保。檢廉調查指出，陳重文過去與台智光公司董事長李慶煌關係密切，因台智光承攬台北市政府光纖建設標案，他看準後續監視器系統建置的商機，遂與業者康立錡合作成立「立錡雲端公司」，並利用議員職權介入台北市社會局公托中心監視器雲端建置案，從中圖利自身321萬8480元。該部分已遭北檢起訴，台北地院一審依違反貪污治罪條例等罪，判處有期徒刑8年6月、褫奪公權6年，另有6月徒刑得易科罰金。此外，檢廉在分析扣案資料時發現，陳重文於2021年至2022年間，多次在台北市議會質詢台北市立動物園「動物排泄物處理問題」，質疑園方將動物糞便製作堆肥是否合法，並指園區未具畜牧相關許可及堆肥設施，不應自行處理，要求改採委外方式辦理。在持續質詢壓力下，動物園於2023年編列預算，規劃「112年野生動物排遺等有機廢棄物再利用試驗計畫」，總經費約50萬元，並辦理公開招標。不料最終得標廠商，竟為陳重文實際負責的「立展農業科技公司」，引發涉利用職權影響標案、圖利自身的疑慮。檢方認為，陳重文疑藉議員監督職權，對行政機關施加壓力，進而促成特定標案並由自身相關公司承攬，涉犯圖利罪嫌，後續仍將持續釐清相關人員責任與資金流向，全案正擴大偵辦中。