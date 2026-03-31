富邦悍將啦啦隊（Fubon Angels）韓籍女神李珠珢25日在新球季記者會上，用中文自我介紹時，忍不住激動落淚，更因淚水打溼寫在手上的小抄，導致她講話頻頻卡住，被部分酸民調侃想來台灣賺錢，卻不用心學中文。但根據《網路溫度計》的「職業賽事啦啦隊口碑聲量排行榜」顯示，李珠珢網路聲量仍居冠，領先努力學習中文的韓援前輩李多慧、李雅英，人氣還是很高。
啦啦隊口碑聲量排行榜 李珠珢贏過李多慧
由《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集資料調查的「職業賽事啦啦隊口碑聲量排行榜」最新結果顯示，在2月28日至3月29日期間，李珠珢的聲量依舊居冠，她近一個月內相關的資料筆數，即「網路聲量」為34,143筆；第2名則是來台工作第4年的味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧，網路聲量為25,406筆。
後面第3到10名則分別是李雅英、林襄、朴星垠、邊荷律、籃籃、南珉貞、李皓禎、峮峮，由此可見，李珠珢目前仍是在台灣人氣最夯的啦啦隊女神。不過如果從「好評影響力PR值」來看，李珠珢、李多慧、李雅英的成績分別是52、61、77，代表李雅英在台灣粉絲的眼中，好感度勝過前兩者。
李珠珢中文依舊沒進步 跳舞也挨轟滑水
而造成李珠珢聲量高但好感度低的原因，可能與她中文依舊沒進步有關。20歲的李珠珢去年宣布加盟富邦悍將後，又同時在韓職應援LG雙子隊，台韓兩地跑，導致她留在台灣的時間不多，中文進步程度自然有所受限。
加上李珠珢曾多次被拍到在球場忘記動作、滑水出包的影片，讓部分球迷也對她頗有怨言，忍不住吐槽李珠珢，「收這麼多錢，結果連打招呼都不會」、「幾句中文都沒學好」、「看得出來就是沒有多練習」。不過也有粉絲力挺李珠珢，表示她還很年輕，上台會緊張也很正常，呼籲大家多給李珠珢一點包容。
資料來源：《網路溫度計DailyView》
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由《網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》蒐集資料調查的「職業賽事啦啦隊口碑聲量排行榜」最新結果顯示，在2月28日至3月29日期間，李珠珢的聲量依舊居冠，她近一個月內相關的資料筆數，即「網路聲量」為34,143筆；第2名則是來台工作第4年的味全龍韓籍啦啦隊女神李多慧，網路聲量為25,406筆。
後面第3到10名則分別是李雅英、林襄、朴星垠、邊荷律、籃籃、南珉貞、李皓禎、峮峮，由此可見，李珠珢目前仍是在台灣人氣最夯的啦啦隊女神。不過如果從「好評影響力PR值」來看，李珠珢、李多慧、李雅英的成績分別是52、61、77，代表李雅英在台灣粉絲的眼中，好感度勝過前兩者。
而造成李珠珢聲量高但好感度低的原因，可能與她中文依舊沒進步有關。20歲的李珠珢去年宣布加盟富邦悍將後，又同時在韓職應援LG雙子隊，台韓兩地跑，導致她留在台灣的時間不多，中文進步程度自然有所受限。
加上李珠珢曾多次被拍到在球場忘記動作、滑水出包的影片，讓部分球迷也對她頗有怨言，忍不住吐槽李珠珢，「收這麼多錢，結果連打招呼都不會」、「幾句中文都沒學好」、「看得出來就是沒有多練習」。不過也有粉絲力挺李珠珢，表示她還很年輕，上台會緊張也很正常，呼籲大家多給李珠珢一點包容。