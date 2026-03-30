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塑膠袋之亂還沒完！好市多宣布限購了 各賣場規定一次看

▲好市多針對保鮮膜、夾鏈袋等商品祭出限購措施，家樂福、全聯、愛買則表示供貨穩定，暫不跟進。（圖／記者張勵德攝）

塑膠袋之亂要燒到什麼時候？經濟部：目前庫存算充足

▲中東衝突牽動全球石化原料供應，連帶影響塑膠袋、保鮮膜等民生用品，台灣市場也傳出缺貨與價格上漲訊號，引發部分民眾提前搶購。（圖／記者潘毅攝）

塑膠袋之亂持續延燒！好市多（Costco）宣布最新政策，自3月27日起針對保鮮膜、夾鏈袋等超過十項塑膠類商品祭出限購措施，每張會員卡僅限購買一組，以確保會員都能買到商品，引發外界關注。對此，其他通路如家樂福、全聯、愛買則表示供貨穩定，暫無跟進限購措施。經濟部強調，目前各大通路庫存仍充足，國內產線也可視需求隨時恢復供應，並呼籲民眾減少一次性塑膠使用，降低衝擊。好市多首先實施限購政策，表示相較之下，其他量販與超市通路目前並未採取相同措施。由於石化原料供應受阻，連帶影響塑膠製品生產，市場上開始出現供貨吃緊與價格上漲的情況，不少消費者擔心未來難以取得，提前進場採購塑膠袋等商品。對此，經濟部商業署表示，目前下游民生用塑膠產品在各大零售通路的庫存仍屬充足，供應維持穩定，且已與部分塑膠包材業者協調，產線可依市場需求隨時恢復與提升產能。經濟部說明，目前部分業者反映叫貨困難，主要與境外供應來源有關，但國內生產端並未出現問題，後續將加強市場稽查，防止囤貨與哄抬價格的情況。同時，政府也祭出多項因應措施，包括4月凍漲液化石油氣、優先確保原料供應內需，以及由中油公司提前啟動四輕工場開爐，提高乙烯產量，以穩定上游供應。