塑膠袋之亂持續延燒！好市多（Costco）宣布最新政策，自3月27日起針對保鮮膜、夾鏈袋等超過十項塑膠類商品祭出限購措施，每張會員卡僅限購買一組，以確保會員都能買到商品，引發外界關注。對此，其他通路如家樂福、全聯、愛買則表示供貨穩定，暫無跟進限購措施。經濟部強調，目前各大通路庫存仍充足，國內產線也可視需求隨時恢復供應，並呼籲民眾減少一次性塑膠使用，降低衝擊。
塑膠袋之亂還沒完！好市多宣布限購了 各賣場規定一次看
好市多首先實施限購政策，表示為讓更多會員能順利購買到商品，包括保鮮袋、垃圾袋與保鮮膜等十多項商品，皆自3月27日起限制「每卡僅能購買一組」，以避免短時間內被大量掃貨。
相較之下，其他量販與超市通路目前並未採取相同措施。全聯指出整體供貨正常，暫無限購規劃；家樂福則表示仍有安全庫存，價格也維持穩定未調漲；愛買則回應，貨源與價格皆維持穩定，雖未出現明顯搶購潮，但相關商品銷量確實有增加。
塑膠袋之亂要燒到什麼時候？經濟部：目前庫存算充足
由於石化原料供應受阻，連帶影響塑膠製品生產，市場上開始出現供貨吃緊與價格上漲的情況，不少消費者擔心未來難以取得，提前進場採購塑膠袋等商品。對此，經濟部商業署表示，目前下游民生用塑膠產品在各大零售通路的庫存仍屬充足，供應維持穩定，且已與部分塑膠包材業者協調，產線可依市場需求隨時恢復與提升產能。
經濟部說明，目前部分業者反映叫貨困難，主要與境外供應來源有關，但國內生產端並未出現問題，後續將加強市場稽查，防止囤貨與哄抬價格的情況。同時，政府也祭出多項因應措施，包括4月凍漲液化石油氣、優先確保原料供應內需，以及由中油公司提前啟動四輕工場開爐，提高乙烯產量，以穩定上游供應。
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好市多首先實施限購政策，表示為讓更多會員能順利購買到商品，包括保鮮袋、垃圾袋與保鮮膜等十多項商品，皆自3月27日起限制「每卡僅能購買一組」，以避免短時間內被大量掃貨。
相較之下，其他量販與超市通路目前並未採取相同措施。全聯指出整體供貨正常，暫無限購規劃；家樂福則表示仍有安全庫存，價格也維持穩定未調漲；愛買則回應，貨源與價格皆維持穩定，雖未出現明顯搶購潮，但相關商品銷量確實有增加。
由於石化原料供應受阻，連帶影響塑膠製品生產，市場上開始出現供貨吃緊與價格上漲的情況，不少消費者擔心未來難以取得，提前進場採購塑膠袋等商品。對此，經濟部商業署表示，目前下游民生用塑膠產品在各大零售通路的庫存仍屬充足，供應維持穩定，且已與部分塑膠包材業者協調，產線可依市場需求隨時恢復與提升產能。
經濟部說明，目前部分業者反映叫貨困難，主要與境外供應來源有關，但國內生產端並未出現問題，後續將加強市場稽查，防止囤貨與哄抬價格的情況。同時，政府也祭出多項因應措施，包括4月凍漲液化石油氣、優先確保原料供應內需，以及由中油公司提前啟動四輕工場開爐，提高乙烯產量，以穩定上游供應。