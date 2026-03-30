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▲滿島光（右2）、佐藤健（右1）在影集《First Love 初戀》飾演初戀男女朋友，感動故事看哭許多人。（圖／Netflix）

▲滿島光宣布結婚，她的老公淺野啓介（如圖）是身高180cm的時尚圈天菜。（圖／IG@keisukeasano_）

日本女星滿島光今（30）日驚喜宣布再婚，40歲的她與男星淺野啓介（淺野啟介）修成正果，讓大批粉絲也紛紛送上祝福。出身沖繩的她擁有4分之1法國血統，12歲就踏入演藝圈，從歌手一路跨足戲劇、配音等領域，堪稱日本演藝圈的全能代表；近年她更因主演日劇《First Love 初戀》再度翻紅，劇中她飾演佐藤健的初戀對象野口也英，細膩催淚的演技讓無數觀眾一追就淪陷。滿島光出身於日本沖繩，有著4分之1法國血統的她從小外貌就非常出眾，10歲時，她被朋友拉去參加「第二回 安室奈美惠 with Super Monkey's」徵選獲選，因此12歲就以唱跳團體Folder5成員身分出道，早年便展現驚人的舞台魅力與明星氣場。從偶像歌手起步的滿島光，後來逐步轉型為演員，憑藉極具辨識度的氣質與自然細膩的演技，在日本影視圈闖出一片天，曾出演《死亡筆記本》、《四重奏》等知名大戲，不只是當歌手、演員，她還跨領域配音、主持，是日本演藝圈中知名的全能藝人。真正讓滿島光再度席捲亞洲討論度的，正是2022年上線的《First Love 初戀》，劇中她和佐藤健合作飾演從90年代相識、一路錯過又重逢的初戀情人，充滿遺憾與宿命感的故事設定，加上兩位主演超細膩、充滿感情的演技，使她事業再創巔峰，成為風靡全亞洲的「初戀女神」，甚至還在2024年受邀來到台灣參加「大港開唱」，用她獨樹一格的嗓音稱霸全場歌感情方面，滿島光曾在24歲時和合作電影《來自河底的問候》導演石井裕也結婚，不過婚姻只維持六年就在2016年告終；今日她宣布和模特兒男友淺野啓介結婚，同時透露「肚子中孕育著新生命」，雙喜臨門讓所有粉絲都超驚喜，為滿島光找到幸福感到開心。