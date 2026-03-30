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鄭習會只有鄭麗文自己急 中國態度冷淡

鄭習會可能做出什麼表述？

中國只想打打低成本間接輿論戰 國民黨能玩兩面手法取得2028大位？

中國國務院台辦主任宋濤30日宣布「鄭習會」時間點，中共總書記習近平邀請國民黨鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。但事實上，中國在過去幾個月以來，並未在鄭習會的議題上有任何著墨。鄭習會相關傳聞自去年12月底就在媒體見報，在去年十二月以及今年一月下旬，國台辦被問及鄭習會相關安排時，都並未正面回應，且中國方面態度始終低調，未特別著墨。另一方面，鄭麗文在3月12日曾提過，希望在今年上半年赴中國與習近平會面。並提到時間可能會落在4、5、6月，強調國、共兩黨要磋商，但從未規劃在3月舉行；此時美國總統川普尚未宣布延後川習會，可見當時鄭習會儘管已確定會進行，但時間點仍在安排中，等到川普延後川習會至五月中後，如今才有進一步消息。中國目前在國際以及亞洲太平洋地區情勢上，最大焦點仍放在美國與貿易關稅戰部分，台灣方面絕對不是首要議程，宋濤也在聲明中表示，鄭麗文就任以來，多次表達希望來大陸訪問的意願，接著才談到習近平邀請的指示；從這一公開訊息能看出，中國方面並不急於鄭習會，急的是鄭麗文。盤點習近平在十年前與朱立倫和洪秀柱的會面的聲明內容，九二共識和反台獨基本上都是開場基本款，除了這兩點之外，習近平的對外聲明則多暗示了當時中國或兩岸關係各自面臨的局勢變化。習近平在2015年朱習會上表示兩岸關係處於新的重要節點上，兩岸關係的路應該如何走，攸關中華民族和國家未來，當時正值國民黨聲勢崩盤之際，後也毫無意外在2016年大選中慘敗；至於在2016年的洪習會則補上了希望洪秀柱推進兩岸經濟社會融合發展，而此時機正值中國經濟由盛轉衰的關鍵時間點，處在仍然自滿，而不知風雨欲來的時間線上，而當時洪秀柱也僅是陽春黨主席，國民黨在大選已落敗，因此也無太多針對台灣政治的表述。此次鄭習會時間點，適逢三大事件，首先是台灣立法院由國民黨為首仍持續卡關國防特別預算，接著是川習會將在五月舉行，最後則是台灣2026地方選舉以及即將到來的2028大選布局。由過往的朱習會與洪習會的內容可以預料，習近平在鄭習會聲明中仍可能以老調重彈的九二共識和反台獨開場，後面幾段聲明才會進一步用暗示方式來投射中國所想要的局勢和目標，是否拐彎暗示做出要美方別插手台灣軍售、或是兩岸和平由中國決定等論調可以觀察；另一方面亦可能搭以中國官媒以及台辦系統再度放出民進黨利用改善民生的錢不斷買武器，來激起台灣內部部分民眾情緒。與此同時，國民黨內部在路線上仍呈現親美與親中角力階段，身為2028總統熱門人選之一的盧秀燕正好在鄭習會宣布的時間點，在媒體訪問表態合理的軍購金額應在8000億到1兆間，不僅與國民黨「3800億元+N」版金額差異甚大，且盧秀燕還暗示每個政黨都有不同政治人物，「個人不能夠代表全部」，遭質疑「個人」是暗指鄭麗文。盧秀燕這段話看似與鄭麗文不同調，但就實際的政治操作來說，其實仍與國民黨諸多立委口中的「鄭麗文負責中國、盧秀燕負責美國」的論調吻合，國民黨目前就是打算塑造自己是中國在台灣唯一溝通橋梁，同時也能掌握與美國談話的管道，讓自己與民進黨形成差異，進而向民眾表達自己能同時與中美交好，最後再進一步獲取部分也希望台灣能保持搖擺立場的選民手上的選票。中國在輿論和風向操作上究竟有沒有那麼聰明，能配合國民黨順利完成兩面手法來取得執政權值得觀察，但不可否認的是，中國近年來在社群的操作力道確實有些許成效，已不直談台灣內部政治角力來扯國民黨後腿，而是間接用大量生活短影片和留言，來洗台灣民生的輿論風向。藉由挑起台灣人自身情緒和不平來達成內部混亂，讓部分失意的台灣民眾專注在憤憤不平的生活上、讓台灣既有權貴階級增加對台灣執政黨的不滿，關注自身利益受損，從而影響這兩個社會階層的結構輿論，讓台灣民眾在自己內部找敵人。可以想見，中國並不會對鄭習會一事大肆舖張宣傳，鄭麗文才會是急欲宣傳自身的那一方，縱使現在看來國民黨的親中和親美路線持續分歧，無論是誤打誤撞還是有意為之，就是要形成盧秀燕的親美形象。至於鄭麗文打算的「先陸後美」訪問計畫，有沒有真的訪問美國也不重要了，若被卡關還可趁機挑起支持者情緒；就算訪問層級不夠高，國民黨也仍可塑造鄭麗文美中通吃的形象；至於美國的下一步如何行動，可藉由對鄭麗文是否訪美或國民黨大頭與美國的互動的態度來略知一二。