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布蘭特原油5月期貨上週五收盤大漲7.2%，收在每桶114.81美元，往3月9日盤中的最高點119.4美元邁進，油價持續大漲，也影響國內塑膠袋等相關民生用品出現漲價、限購等狀況，使得塑化族群近期狂漲，塑化股今（30）日又集體大漲，台化、台達化、亞聚、台聚、華夏、南亞全漲停鎖死，台塑也小漲2%。今日台化、台達化、亞聚、台聚、華夏、南亞早盤集體亮燈漲停鎖死，其中台達化一開盤就跳空漲停，表現最強勢，而台塑小漲2%、台塑化也微漲。中東戰爭影響原料供應受阻，台塑化、台塑日前發布不可抗力通知，台化也因「不可抗力」，預告4月起苯乙烯等產品供應可能減少，對苯二甲酸（PTA）至5月可能面臨供料不確定性。3月來台化相關產品價格漲幅至少月增逾二成，如聚苯乙烯上漲達46%、苯31%、苯乙烯29%、對二甲苯28%、純對苯二甲酸27%。上游原料大漲也傳導到下游廠商，塑膠瓶器業者永裕表示，近日因上游原料價格漲勢劇烈，料商暫停報價，如戰爭時間拉長，影響可能隨之放大，屆時將評估調整價格。法人指出，中東原油與石腦油供應受阻，亞洲裂解廠原料取得不穩，多家企業已啟動降載與產能調整，帶動原料價格與煉油利差回升，其中丁二烯與苯表現較強；下游產品則以LDPE與EG漲幅較明顯。