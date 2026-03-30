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花蓮縣吉安鄉發生車禍意外！今天上午國民黨花蓮縣長參選人、現任吉安鄉長的游淑貞，駕駛自小客車右轉自強路時，不慎與43歲游姓女騎士發生碰撞，還好對方只有受到輕微擦傷，警方獲報到場，確認游淑貞無酒駕情事。令人意外的是，受傷女騎士竟是鄉長的鄰居兼資深支持者，游淑貞也承諾將負起全責，雙方最後擁抱致意，詳細肇因則由警方進一步釐清。事發在今天上午，吉安鄉長游淑貞於跑行程途中，駕車行經自強路右轉時，不慎與同向直行的游姓女騎士發生擦撞，游淑貞第一時間下車關切並配合警消處理，所幸騎士僅受輕微擦傷，隨後也完成筆錄釐清案情。據了解，受傷的游女不僅是鄉長鄰居，更是游淑貞的資深支持者，甚至幽默笑稱「出車禍才能近距離見到鄉長」，化解了現場的緊張氣氛。雙方隨後擁抱致意，游淑貞除表達歉意，也承諾將負起全部的賠償與醫療責任。經警方初步了解，本次車禍肇因是轉彎車未禮讓直行導致，至於游淑貞的酒測值為0，至於詳細肇事原因仍待釐清。