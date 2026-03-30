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▲蔣政於過程中不僅不配合，甚至還出拳攻擊員警。（圖／警方提供）

健身網紅蔣政爆出27日凌晨酒後騎重機上路，因違規紅燈左轉遭到員警攔查。而在準備將其逮捕的過程中，蔣政不僅不配合，甚至還出拳狂毆員警，造成員警臉部、四肢擦挫傷，行徑相當誇張。全案除依《道路交通管理處罰條例》製單舉發並扣車扣牌外，另依刑法公共危險罪及妨害公務罪嫌移送偵辦，而蔣政過去的黑歷史也被挖出。據了解，蔣政於27日凌晨2時許飲酒完後，騎乘大型重機違規紅燈左轉，恰巧被執行巡邏勤務的員警逮個正著，故上前攔查。於員警盤查過程中，發現蔣政全身散發濃厚酒氣，實施酒精呼氣檢測後，其酒測值高達0.39mg/L。然而，正當員警準備依法將其逮捕時，蔣政情緒相當激動且不願意配合，甚至出拳毆打員警，隨後被狼狽壓制在地送辦。事實上，蔣政已並非第一次捲入爭議，女藝人陳天仁過去曾在節目中爆料，表示自己遭到健身友教練友人強吻、侵犯，指控其利用健身房VIP室或生日會名義，對其伸出狼爪。儘管蔣政事後否認並揚言提告，仍導致其形象重挫。此外，去（2025）年9月更爆出和藝人劉書宏發生肢體衝突，造成劉書宏肋骨斷裂，兩人最終和解收局。如今，蔣政再傳出酒駕毆打員警爭議，再度受到討論。