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國民黨主席鄭麗文今（30）日召開記者會證實受邀赴中採訪，「鄭習會」可望成行，並表示在行前與會後願拜會總統賴清德，對此總統府回應表示，國人應該更期待鄭麗文的說明，為何要在立法院推遲軍購條例與總預算，甚至是付委，在這種狀況下非常積極到中國與習近平見面，國人會期待她有近一步的說明。對於鄭麗文喊出不管是訪中前或返台後，都非常願意與賴清德見面交流，「太多結需要打開，台灣不能再這樣惡鬥下去」。總統府發言人郭雅慧表示，在立法院仍不願審議總預算與國防特別條例的此時此刻，對於國家安全與重大建設推進感到擔心，美國方面也不斷關注台灣內部的情勢發展，美國參議員甚至組團訪台表達對國防特別條例的力挺，在這樣的時空背景之下，「會密切注意鄭習會的進行」。郭雅慧更反問，鄭麗文應清楚向國人說明，為什麼要一直在立法院推遲軍購條例、預算審查與推遲總預算，甚至是付委，在這種狀況下非常積極到中國與習近平見面，國人會期待她有進一步的說明。