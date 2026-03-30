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中共官媒《新華社》今（30）日報導指出，中共中央總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問，這也意味著「鄭習會」確定舉行，相關發展引發各界高度關注。對此，前民進黨中執委洪智坤分析，鄭麗文提到為「人類和平」做出貢獻，一句通關密語，正是在迎合中共「人類命運共同體」的核心論述。洪智坤表示，鄭麗文在記者會上強調「全世界都奉行一中政策、都不支持台獨」，這個說法只是通過中共門檻的基本表態；比較特別的是，鄭麗文特別提到，鄭習會為人類和平做出貢獻。他直言，有些人批評這句話吹得太大，其實不是。洪智坤進一步說明，中國國民黨只是在迎合習近平的「人類命運共同體」，這是中共百年變局世界觀的核心論述，這個主張，後來還寫入中共的黨章，以及中華人民共和國的憲法序言。洪智坤指出，習近平具名邀請的規格，國民黨回以通關密語，中共會給鄭麗文更多政治紅利。不過，他也提醒，執政的民進黨除了挖苦，更要注意後續必然牽動台灣人民的利益，要非常小心應對。