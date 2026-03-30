我是廣告 請繼續往下閱讀

影 更多「鄭習會登場」相關新聞。

「鄭習會」日期確定，中國國務院台辦主任宋濤今（30）日宣布，中共總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。台北市長蔣萬安被問到是否會擔心鄭習會影響選情，他重申兩岸交流必須秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。。據新華社報導，宋濤表示，鄭麗文就任國民黨主席以來，多次表達希望到中國訪問的意願。為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，「我授權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問」，並強調將與國民黨方面就鄭麗文來訪事宜進行溝通，作出妥善安排。蔣萬安今日出席台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)案，並接受聯訪。媒體詢問鄭麗文將於4月訪中進舉行鄭習會，是否擔心影響選情？蔣萬安表示，除了厚植國安、增強國防實力外，其實也應該透過對話避免誤判，降低衝突，而且他也一在強調兩岸交流必須秉持對等、尊嚴、善意、互惠的原則進行。