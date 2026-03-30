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中共中央台灣工作辦公室主任宋濤今（30）日上午正式宣布，習近平總書記歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率訪問團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問；隨後，鄭麗文便大動作召開記者會說明相關進度，這場「鄭習會」也引發國內外高度關注。對此，資深媒體人謝寒冰幽默表示，「我只提醒一件事：會面結束後記得千萬不能笑，最好直接戴口罩，否則就等著吃牢飯吧⋯⋯」。國民黨今（30）日證實，黨主席鄭麗文欣然接受中國國家領導人習近平邀請赴中國參訪，國台辦也曝光行程預計到訪江蘇、上海、北京等地，外界關注的「鄭習會」有機會登場。而民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年，黨主席黃國昌號召支持者昨（29）日上凱道討公道，針對判決中，竟採信證人朱亞虎所描述，沈慶京離開柯辦後「面露滿意的微笑」，作為收賄「默示對價合意」的推論基礎，引發小草們的憤怒。因此，謝寒冰今日在臉書發文表示，「鄭麗文主席確定4月7日赴大陸與習近平會面，我只提醒一件事：會面結束後記得千萬不能笑，最好直接戴口罩，否則就等著吃牢飯吧……」；網友們也紛紛留言表示，「就算鄭主席沒笑，綠共說你有便是有」、「鏡檢：鄭主席微笑的表示滿意」、「眼神交流说不定也算哦」、「太有梗了！」。