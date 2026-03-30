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▲薛之謙坦言演出效果不佳，在舞台上下跪道歉。（圖／翻攝自微博）

薛之謙演唱會遇狀況當場下跪致歉 認了「觀眾錢花得不值得」

▲薛之謙不僅公開道歉，更是承諾將全額退票。（圖／翻攝自微博）

帶瑕疵完成舞台 誠意獲粉絲肯定

薛之謙近日在廣州舉行《萬獸之王》巡迴演唱會，卻遭遇突如其來的暴雨影響，導致舞台燈光、音響與LED系統接連出現異常，演出進行到一半時，他在台上坦言整體效果未達預期，直言「效果不好就是不好」，認為無法用完整品質回應觀眾期待，當場向粉絲下跪道歉，並且做出重大決定，宣布門票全數退費，並且就連機票跟酒店費又都賠償，引發全場譁然。薛之謙在廣州舉行《萬獸之王》巡迴演唱會，卻面對暴雨導致機械故障，他當場向全場觀眾下跪致歉，情緒明顯受到影響，坦言「你們看的是半場演出」，即便是天氣因素造成的不可抗力，也無法說服自己繼續完成一場品質不佳的演出：「你們花的錢是冤枉的！」選擇親自承擔責任。此舉震撼現場，也讓不少歌迷當場落淚。除了宣布全額退票外，薛之謙也進一步提出補償方案，針對外地前來的歌迷提供機票與住宿費用補貼；若選擇不退票也可憑票根兌換未來其他場次門票，整體安排被外界解讀為「幾乎全面買單」，等同讓觀眾免費看了一場演唱會，展現強烈責任感。儘管設備受損影響表現，薛之謙仍選擇完成當晚所有演出內容，雖然部分環節未如預期順利，但他努力撐完整場，讓觀眾感受到誠意，許多現場歌迷事後表示：「即使有瑕疵，依舊被他的態度打動。」事件曝光後，在網路上掀起高度討論，不少粉絲紛紛力挺，認為在不可抗力的情況下仍願意全額退費、甚至下跪致歉「真的很少見」，也有網友指出，這樣的處理方式雖然成本極高，但成功建立藝人與觀眾之間的信任感，讓這場意外反而成為加分事件。