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台北市衛生局30日公布食品抽驗結果，針對北市實體通路與網購平台共抽驗50件產品，其中4件網購平台販售的嬰幼兒食品檢出重金屬超標，包括1件日系與3件韓系商品。衛生局已要求蝦皮購物、樂天市場及momo購物網將相關商品下架，後續也將移請來源地衛生局追查，若業者限期未改善，最高可裁罰300萬元。實體通路抽驗的40件產品全數合格，但網購平台抽驗的10件產品中，有4件不符規定，問題都集中在嬰幼兒食品。這次抽驗項目涵蓋糖果、果凍、水產乾製品及嬰幼兒食品，並依產品特性檢驗防腐劑、著色劑、甜味劑、規定外色素及重金屬等。北市衛生局指出，不合格產品包括蝦皮購物上架的日系商品「寶寶食堂 海苔仙貝」，檢出鎘超標1.15倍；另有3件韓系商品也未過關，其中樂天市場販售的「BEBECOOK幼兒初食海苔酥 海味蔬菜」檢出鉛超標1.32倍、鎘超標1.23倍；momo購物網販售的「BEBECOOK初食拌飯香鬆奶油香菇鮮蝦」檢出鎘超標3.32倍；「ibobomi海苔酥（綜合蔬菜）」則檢出鉛超標1.56倍、鎘超標7.37倍。衛生局食品藥物管理科表示，其中由星禾國際代理的「ibobomi」品牌，其實今年初就曾有「ibobomi無調味海苔片」被驗出鉛、鎘超標，這次再度出現類似情況，也引發關注。針對這4件不合格商品，北市衛生局已先要求購物平台下架，並因產品來源屬外縣市，移請轄區衛生局進一步處理。若後續查證屬實，將依《食品安全衛生管理法》要求業者限期改正；若屆期未改善，可處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。醫師也提醒，嬰幼兒若長期攝取含鉛食品，鉛經腸胃道吸收後，可能影響神經發展，造成過動、注意力不集中等問題；成人則可能增加心血管疾病、腎功能異常、不孕等風險。至於鎘雖吸收率相對較低，但仍可能引發中毒，嚴重時恐傷害腎功能，甚至增加骨折風險。