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中共中央總書記習近平今（30）日上午正式歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率團，於4月7日至12日赴江蘇、上海、北京參觀訪問；隨後，鄭麗文便召開記者會，滿臉笑容地表達感謝，並強調全世界都奉行著一中政策、不支持台獨，更稱鄭習會為人類和平做出貢獻。對此，政治評論員吳靜怡呼籲，台灣人別吃下毒蘋果，鄭麗文的和平恐是用下一代的民主自由所交換。吳靜怡狠酸，「擋軍購，滅台計畫！成功」，中國喜迎鄭麗文，鄭麗文歡喜與未來的黨主席見面。她大嘆，中國國民黨要被中國共產黨消滅幾次呢？要用「九二共識」的假和平論述來實現兩岸統一，這樣的國民黨不是出賣了中華民國嗎？吳靜怡表示，接著，又會故意批評賴清德用軍購挑釁中國，把台灣捍衛國防轉移成「引戰」的論述！大量的中國網軍、特定媒體、藍白側翼鋪天蓋地席捲製造戰爭恐嚇，最後，中華民國台灣不是台灣，國民黨出賣中華民國，甘願接受「中華人民共和國台灣自治區」這樣的稱號。「台灣人民真的不要吃下毒蘋果，鄭麗文的和平恐怕是用您下一代民主自由交換來的！」吳靜怡嚴正強調，捍衛中華民國不是台獨，台灣就是台灣！