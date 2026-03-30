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本週個股最後買進日股東會紀念品一次看！

各家企業股東會紀念品陸續揭曉，繼日前的聯電史奴比保溫瓶、佳世達史奴比陶瓷雙碗組及永豐金的幸福毯之後，中鋼上週也終於揭曉紀念品是超商50元禮品卡，往年被稱紀念品王者，這次讓百萬股東大失所望，本週共有17家公司迎來最後買進日，像是電腦廠輔信祭出康寧9吋湯盤、昔日生技新藥股王國鼎面臨下櫃風險，仍送出市價高達800元的樂扣樂扣保溫杯，想領好康這篇必看，快上車！本週17項股東會紀念品最後買進日全數落在3月31日。若偏好實用生活小物，分別有輔信的康寧Amber 9吋湯盤、國鼎的樂扣樂扣雙飲口彈跳316保溫杯、國光生的氣密保鮮罐、宇峻的不鏽鋼調味罐，以及台驊控股、青雲、來思達的香皂組。其中最受矚目的莫過於昔日的生技新藥股王國鼎，該公司近期爆出主辦與協辦券商國泰證券、凱基證券雙雙辭任，若未能及時找到新券商承接，興櫃掛牌最快將於31日畫下句點。然而，即便現在可能出現危機，國鼎仍大方豪送市價約800元的「樂扣樂扣316彈跳式保溫杯」，換算目前股價約4元出頭，禮品準備的一點都不馬虎，貼心實用且CP值高，也引發市場關注。此外，也有不少偏向隨身與旅遊小物，像是旅行社鳳凰送旅遊證件收納袋、中菲行的鑰匙圈、大鵬科CLMX的多功能收納包；麗臺送出保養用的深海修護面膜、麗嬰房的嬰兒濕巾、雷科主打保健的牛樟芝膠囊等。提醒想領取股東會紀念品的投資人，記得要在3月31日買進，務必把握最後進場時機，錯過須再等明年！