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美國股市上週五（27日）全數走低，再加上同時台指期夜盤終場下跌882點、收在32244點，拖累台北股市今（30）日開盤下跌102.91點、來到33009.68點，盤中最低一度來到32326.37點，不過在美股盤前期指先行止穩的帶動下，跌點收斂，終場下跌594.43點或1.8%，收在32518.16點，失守5日線，成交量為6466.24億元。中小型股同步走低，櫃買指數開盤下跌0.56點、來到324.44點，終場下跌4.6點或1.42%，收在320.4點，失守5日、10日線。今日個股成交量排行榜前五名為：力積電、群創、華邦電、南亞、華通；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、南亞科、穩懋、台達電。權值股多數熄火，權王台積電開盤失守1800元，最後一盤更是爆出8287張賣單，終場收在最低價1780元，下跌40元或2.2%，拖累大盤指數就有328點；台達電終場下跌25元或1.66%，收在1485元，拖累大盤指數就有17點；鴻海下跌5.5元或2.76%，收在194元，拖累大盤指數就有27點。電子股跟隨權值股一同走低，設備股賣壓沉重，星雲被打到跌停價54元，竑騰、萬潤下跌逾7%，台灣精材、天虹下跌逾6%，東捷、亞翔、漢唐下跌逾5%，家碩、博磊、揚博下跌逾4%。PCB族群也同步走低，定穎投控逼近跌停板，立誠、台郡下跌逾5%，聯茂、台光電下跌逾4%，銘旺科、精成科、台燿、高技、嘉聯益、恩德、博智、健鼎下跌逾3%。不過記憶體族群卻有資金挹注，旺宏上漲逾2%，華邦電、南亞科力守紅盤，僅力積電下跌逾1%；連帶模組廠也有買單挹注，廣穎攻上漲停價67.3元，品安上漲逾3%，群聯上漲逾2%。此外，塑化股受惠於國際油價走高，今日表現強勁，台化、台達化、亞聚、台聚、華夏攻上漲停板，南亞逼近漲停板，台苯上漲逾6%，聯成上漲逾5%，東聯上漲逾4%，國喬、台塑、誠泰上漲逾2%。造紙族群也持續走高，寶隆、華紙攻上漲停板，永豐餘上漲逾3%，榮成、士紙上漲逾2%。