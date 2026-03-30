一條座頭鯨（humpback whale）近日被發現擱淺於德國波羅的海（Baltic Sea）的海灘上，且體力明顯越來越虛弱。儘管救援人員多次嘗試進行營救，但座頭鯨仍難以脫困，專家更擔心牠無法自行找回前往大西洋的航路。
根據美聯社報導，這條長約12至15公尺的座頭鯨最早於本月3日被發現在波羅的海游動，但直到上週才傳出擱淺報告。本週稍早，德國當局曾動用挖土機與船隻，在提門多夫海灘（Timmendorfer Strand）及維斯馬灣的沙洲試圖製造大浪，協助座頭鯨脫離沙洲。
相關救援行動引發全國關注。媒體不僅發送即時快訊，還進行現場直播。座頭鯨也成為全國熱門話題，民眾紛紛透過簡訊交流救援進展。不過目前外界對牠是否仍有足夠體力脫困並經由德國與丹麥水域返回大西洋，已愈來愈悲觀。
設立保護區：給予最後的靜養空間
德國官方29日在靠近巨鯨受困點的德國東部沿海城鎮維斯馬（Wismar）舉行記者會，宣布在鯨魚周圍實施500公尺的管制區，希望能讓牠獲得休息並自行脫困。
維斯馬所在的梅克倫堡-前波莫瑞州環境部長巴克豪斯（Till Backhaus）表示：「如果牠能恢復體力，是有能力脫困的。這就是為什麼我們決定不去打擾牠，讓牠能自行啟程並成功離開該海域。」
巴克豪斯補充道，必須假設這頭鯨魚已經非常虛弱且生病了，身上可能還有因接觸漁網而留下的傷痕。
希望渺茫：生理機能持續衰退
漢諾威獸醫大學陸域與水域野生動物研究所的格羅斯表示：「可以明顯看出這頭動物的活動力大幅下降。牠的呼吸頻率顯著降低，幾乎沒有移動，即使我們靠近也沒有反應。」
專家推測，這頭雄性座頭鯨可能是在追逐鯡魚群或是遷徙過程中迷失了方向，才誤入波羅的海。
生存挑戰：鹽度與營養不足
座頭鯨無法在波羅的海長期生存。因為波羅的海的鹽分濃度不夠高，導致這頭鯨魚已經患上了皮膚病。此外，雖然鯨魚可以數週不進食，但此處缺乏牠所需的特定營養。
若要存活，牠必須經由北海返回大西洋。德國海事博物館館長巴舍克表示：「當你考慮到海峽如此狹窄，而且還有約500公里的距離要走，就會明白這是一個極為困難的瓶頸，成功機率自然相當低。」
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相關救援行動引發全國關注。媒體不僅發送即時快訊，還進行現場直播。座頭鯨也成為全國熱門話題，民眾紛紛透過簡訊交流救援進展。不過目前外界對牠是否仍有足夠體力脫困並經由德國與丹麥水域返回大西洋，已愈來愈悲觀。
設立保護區：給予最後的靜養空間
德國官方29日在靠近巨鯨受困點的德國東部沿海城鎮維斯馬（Wismar）舉行記者會，宣布在鯨魚周圍實施500公尺的管制區，希望能讓牠獲得休息並自行脫困。
維斯馬所在的梅克倫堡-前波莫瑞州環境部長巴克豪斯（Till Backhaus）表示：「如果牠能恢復體力，是有能力脫困的。這就是為什麼我們決定不去打擾牠，讓牠能自行啟程並成功離開該海域。」
巴克豪斯補充道，必須假設這頭鯨魚已經非常虛弱且生病了，身上可能還有因接觸漁網而留下的傷痕。
希望渺茫：生理機能持續衰退
漢諾威獸醫大學陸域與水域野生動物研究所的格羅斯表示：「可以明顯看出這頭動物的活動力大幅下降。牠的呼吸頻率顯著降低，幾乎沒有移動，即使我們靠近也沒有反應。」
專家推測，這頭雄性座頭鯨可能是在追逐鯡魚群或是遷徙過程中迷失了方向，才誤入波羅的海。
生存挑戰：鹽度與營養不足
座頭鯨無法在波羅的海長期生存。因為波羅的海的鹽分濃度不夠高，導致這頭鯨魚已經患上了皮膚病。此外，雖然鯨魚可以數週不進食，但此處缺乏牠所需的特定營養。
若要存活，牠必須經由北海返回大西洋。德國海事博物館館長巴舍克表示：「當你考慮到海峽如此狹窄，而且還有約500公里的距離要走，就會明白這是一個極為困難的瓶頸，成功機率自然相當低。」