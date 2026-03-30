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前民眾黨主席柯文哲因涉京華城、政治獻金等弊案遭重判後，黨內領導重心是否重整引發討論。針對中央委員蔡壁如拋出希望柯回任黨主席的建言，民眾黨秘書長周榆修今（30）日接受《中午來開匯》專訪，表示柯文哲在支持者早已「超脫黨主席的位置」，並在直播中回應網友對於國民黨台北市議員鍾小平是否是藍白合變數的問題，直言「『這種人』國民黨自己要想清楚」。蔡壁近日表示，希望柯文哲有機會能回任黨主席。對此，周榆修表示，目前民眾黨的整個運作與決策模式，他的想法是不會改變的，而柯文哲作為創黨主席、黨重要領袖，柯現在也是民眾黨國家治理學院的院長，對政黨長期發展有很多很棒的想法，也一直提供大家很多的的實際操作經驗。周榆修認為，如果依照相關的規定，柯文哲是不是要去選黨主席，以柯文哲在台灣社會或在支持者的心目中，「我覺得他已經超脫這個位置了」。他說，柯作為實際影響台灣民眾黨、國內政局，以及選過總統的人而言，在這個時間點，遭受到司法雙標，柯有很多在司法改革上的事情想做，對於民眾黨的領導模式不會是問題，黨的也運行也很暢通。至於個別的中央委員、蔡壁如等人若有指教，周榆修提到，會相信她是為黨好，每個人在不同的崗位上，從不同的角度，不要把她想太壞就不會太壞。他說，自己常常說，不能期待每個人都從同個角度看事情，就算自己與蔡壁如想法不盡然完全相同，也要適度的讓大家知道她在想什麼，這不會是壞事。直播最後有網友提問，國民黨台北市議員鍾小平會不會成為藍白合的變數？周榆修僅回應，「這種人」國民黨自己要想清楚。