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▲蔣政（中）酒駕襲警，過往爭議再被翻出。（圖／警方提供）

紅燈左轉遭盯上 黑歷史再被翻出

當事人否認指控 強調內容不實

台北市大安區27日凌晨發生酒駕襲警事件，前「300壯士」營運長、健身網紅蔣政騎乘大型重機違規行駛，遭警方攔查時被發現身上散發酒氣，經酒測確認其酒精濃度達0.39mg/L，已明顯超標，不料警方依法準備處置時，蔣政情緒失控拒絕配合，甚至當場出拳攻擊員警，導致員警臉部與四肢受傷，場面一度混亂，而他過往性騷擾女星陳天仁的黑歷史也被翻出。據警方說明，當時巡邏員警發現蔣政於市民大道四段違規紅燈左轉，隨即上前攔查。過程中察覺其有明顯酒氣，立即進行酒測，確認違規後警方依規定告知相關權利並準備逮捕，但蔣政突然情緒激動，不僅拒捕還與警方發生拉扯，甚至動手攻擊，最終遭現場員警壓制逮捕，全案依公共危險與妨害公務罪嫌，移送台北地檢署偵辦。隨著事件延燒，蔣政過往爭議也再度被翻出，過去女星陳天仁在節目中控訴遭健身教練性騷擾，內容包含強吻及觸碰私密部位等，外界一度將矛頭指向蔣政，相關爆料指出，對方行為涉及「一手抓胸、一手觸碰下體」，讓當事人感到極度不適，當時在網路上引發不小震撼。面對性騷爭議，蔣政當時曾透過社群發聲否認，強調所有指控與事實不符，並指為毫無根據的不實爆料，已對其個人聲譽與專業形象造成嚴重傷害，他同時表示自己長期從事健身產業，一向重視性別平權與職場尊重，對相關指控感到憤怒與無奈。此次再度因酒駕並涉及襲警被逮，不僅面臨刑事責任，也讓過去爭議重新浮上檯面，外界普遍認為，連續負面事件恐對其個人形象造成重大衝擊，警方則強調對於酒駕與暴力妨害公務行為絕不寬貸，將依法究辦，以維護公共安全與執法尊嚴。