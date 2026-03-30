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中國官媒《新華社》今（30）日報導指出，中國總書記習近平歡迎並邀請國民黨主席鄭麗文率團赴中猜參訪，時間為下月7日至12日，計畫將到江蘇、上海與北京等地。對此鄭麗文隨即召開中外記者會宣布「喜訊」，臉上藏不住笑意，更稱全世界奉行一中政策並反對台獨，此行盼讓兩岸迎來和煦溫暖的春天。對此有黨內人士以三層面分析，包括是否真能見習近平、2026選舉與鄭麗文口中「一中政策」，感嘆稱看來鄭麗文把自己主席任內功績看得比全黨利益還重要。在中國證實習近平邀請鄭麗文赴中參訪後，鄭麗文也隨即召開中外記者會對外說明，過程中鄭臉上堆滿笑意，強調不只是國民黨的黨章，也不只是中華民國憲法的明文規定，甚至於全世界都是奉行著一中政策跟不支持台獨的共同共識。鄭麗文還提到，期盼此行讓兩岸迎來和煦溫暖的春天，為未來兩岸永續不變的和平奠定成功的第一步。同時也提及願在赴中前與返台後與總統賴清德進行交流，對於習近平的邀約「表示感謝並欣然接受」。而過去鄭麗文將「鄭習會」視為萬靈丹，不擔心被視為2026票房毒藥，自信稱是對選舉利多，「愈往中南部愈支持」，顯然黨內對此有不同看法，再加上過去藍白在立院力阻國防特別條例付委，時間點敏感，不少藍營人士憂心淪為民進黨議題提款機。對此有藍營人士以三層次分析，首先是行程細節有沒有安排，能否見到習近平都是問號，若兩人見面公開與否，閉門會議會不會被穿小鞋，或是鄭麗文直接穿小鞋？這都是觀察的重點。其次是鄭麗文提及前主席連戰與馬英九，但時空背景不同，中國現今國力與軍事實力今非昔比，習近平也不是胡錦濤，台灣人對中國觀感產生變化，遇到年底選舉是該如何爭取中間選民支持？至於鄭麗文喊出「全世界奉行一中政策與反台獨」，該人士認為反台獨是國內外主流民意，但是一中是大國跟中國交流，受迫於中國壓力的政策方向，台灣國際情勢險峻，當然還是以中華民國台灣為主體論述，關注鄭麗文訪中是否能大聲喊出「中華民國」，但最後也感嘆稱，認為鄭麗文把自己主席任內功績，看得比全黨利益還重要。