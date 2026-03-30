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近年飛機上行動電源起火事件頻傳，因此國際民航組織（ICAO)27日宣布，每名旅客搭機最多僅能攜帶2個行動電源，且禁止在飛行途中使用。雖然台灣並未加入入ICAO，但台灣4間國籍航空公司仍遵循國際民航組織規範，包含明日3月31日起，中華航空也跟進規則，一樣只能限帶2顆行動電源。《NOWNEWS今日新聞》特別整理各航空公司行動電源相關規範。3月31日起每位旅客只能帶2顆行動電源（行充），並需配合機場安全檢查，航程中也禁止使用行動電源。搭乘星宇航空時，行動電源、備用鋰電池及無法完全關機且具備充電功能的電子用品（如藍牙耳機及其充電盒）禁止託運，應妥善包裝後作為手提行李隨身攜帶或置於前方座位下，建議避免放置於座位上方的行李櫃中，另外行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電。另外，星宇航空也會依照提到ICAO指引辦理，換句話說，會跟進「攜帶2顆行動電源上機」政策，但目前新規則上路時間未定。長榮航空的行動電源及備用鋰電池於航程中全程禁止使用及充電，且行動電源及備用鋰電池不得託運，應作為手提行李並妥善放置、避免擠壓或受損。台灣虎航行動電源若無明確標示規格或數值者，禁止攜帶上機；且台灣虎航（航班編號IT）機隊的航班皆禁止使用行動電源。