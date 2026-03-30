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國民黨新竹縣長初選結果揭曉，立委徐欣瑩以些微差距勝出副縣長陳見賢，選情緊繃引發藍營內部關注；另外，民進黨澎湖縣長陳光復因意外昏迷，使連任布局增添不確定性。對此，前立委沈富雄認為，藍營無須過度憂慮新竹縣的情勢，但民進黨在澎湖的布局一定會換人，他甚至嗆賭：「若沒換人選，請大家吃飯吃到飽！」沈富雄29日在政論節目《TVBS戰情室》中表示，新竹縣初選採「七三制」民調，而不是全民調，制度本身就對選情有所影響。他直言，若採全民調，陳見賢的發揮空間恐更為有限；從結果來看，也反映國民黨中央支持力量明顯傾向徐欣瑩。對於初選後的整合問題，沈富雄持相對樂觀看法，他稱陳見賢具備很強的政治判斷力、能拿捏好分寸，時間一久自然就會圓起來了。另一方面，他也提醒，國民黨真正應關注的戰場，其實是彰化與澎湖，民進黨在澎湖縣長選戰的提名「一定會換人」，沈富雄更放話，若未更換人選，「就請大家吃飯吃到飽」，對自身的判斷相當篤定。