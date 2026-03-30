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高鐵長達10年問題是它！一堆乘客抱怨：超不友善

但多年來常被抱怨車上網路不穩定，尤其是進了隧道就會瞬間網速歸零，不論是單純滑手機或看劇都會受到影響

▲高鐵今（1）日公告，苗栗站執行臨時性維修作業，實施慢行或運轉調度，列車最多延誤7分鐘。（圖／記者許若茵攝）

高鐵網路問題有解了！「高鐵2.0」合作電信三雄、乘客超期待

▲台灣高鐵明年將迎來通車20周年，台灣高鐵公司宣布將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手，啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將投入20億資金改善。（圖／台灣高鐵提供）

▲台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者攜手合作，外界期待度高，多數民眾也期待未來搭高鐵不用再被網路問題所苦。（圖／台灣高鐵提供）

高鐵網路何時能全線升級？計畫3階段一次看

🟡第一階段（技術試作已完成）

🟡第二階段（2026年重點）

🟡第三階段（預計2027年底完工）