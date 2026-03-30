台灣高鐵於2007年正式通車營運，並從2017年廣設全線Wi-Fi，提供乘客優質的搭車體驗，但總是被抱怨網路不穩、連線卡卡，不過長達快10年的問題，從今年起總算要解決了！台灣高鐵宣布將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手合作，推動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計最快將在2027年底全線完工，讓一票乘客相當期待，大讚「終於聽到我們的心聲了！」
高鐵長達10年問題是它！一堆乘客抱怨：超不友善
高鐵雖然帶給乘客更快、更乾淨的乘車環境，但多年來常被抱怨車上網路不穩定，尤其是進了隧道就會瞬間網速歸零，不論是單純滑手機或看劇都會受到影響，乘客抱怨多年表示「為什麼在台灣高鐵的時候，網路會這麼差」、「每次搭高鐵都沒事做，但網路又不順」、「高鐵網路真的好爛，對車上工作好不友善」。
台灣高鐵官方過去有解釋，雖然從2017年廣設全線無線上網服務，但因高鐵車速極快，加上不同地形可能影響主幹訊號傳遞，列車上旅客若使用頻寬需求較大的網路服務如看影片等，可能出現上網速率不穩情形。不過這樣的情況終於要從今年起逐漸解決了！
高鐵網路問題有解了！「高鐵2.0」合作電信三雄、乘客超期待
台灣高鐵明年將迎來通車20周年，台灣高鐵公司宣布將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手，啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將投入20億資金改善，將針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），最快將在2027年底提升全線通訊品質。
台灣高鐵及中華電信、台灣大哥大、遠傳電信等三大業者，在本月25日舉行「高鐵2.0 全線通訊品質升級計畫合作備忘錄簽署典禮」，交通部長陳世凱也同樣出席，強調明年不僅是高鐵通車20年，還會引進新車，加上通訊品質升級，讓所有乘客感受到20年來未曾感受過的順暢，甚至開玩笑表示「全台老公就沒藉口說接不到太太的電話」。
最新計畫曝光後，也讓外界相當期待，多數民眾都抱持正面看法，認為「以後不要再跟我說高鐵上訊號不好了」、「這樣在車上用電腦很方便」、「追劇終於不會斷網了！！超棒」，十分期待之後搭高鐵不會再被網路所苦，可以自由自在地用手機聊天、追劇。
高鐵網路何時能全線升級？計畫3階段一次看
高鐵全線長達350公里，總計多達52處隧道與地下路段，總長68公里，若要全線升級所花費的時間也長。而本次「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將分為三階段進行，先從今年二月初的「技術試作」開始，接著將在今年進一步拓展至南港板橋及沿線連續隧道，接著在明（2027）年全面升級其餘6區段隧道。
🟡第一階段（技術試作已完成）
四方已於今年二月進行「技術試作」於台北至板橋基段1.5公里區域驗證且完工，通過測試訊號明顯提升至5格。確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此決定進一步全面優化全線 4G/5G 行動通訊品質，
🟡第二階段（2026年重點）
此階段也是今年最大重點，計畫針對南港至板橋及連續隧道，如南港台北、台北板橋地下段、迴龍桃園、洽水寶山、西湖通霄、神岡等區段進行升級。
🟡第三階段（預計2027年底完工）
最後階段則是將其餘6區段升級，接著完成剩下的23座隧道，包括桃園站地下段、湖口、新苗、通霄、造橋、彰化等，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段，預計最快在2027年底完工。
台灣高鐵強調，除沿線通訊品質改善外，還將同步推動「列車 Wi-Fi 優化專案」，將全車隊車廂通訊品質升級至Wi-Fi 6技術，並擴充後端頻寬，滿足商務與休閒旅客的即時連線需求，希望帶給旅客更順暢的行動網路服務體驗，讓顧客們能夠體驗網速更快更穩的乘車環境。
資料來源：台灣高鐵
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高鐵雖然帶給乘客更快、更乾淨的乘車環境，但多年來常被抱怨車上網路不穩定，尤其是進了隧道就會瞬間網速歸零，不論是單純滑手機或看劇都會受到影響，乘客抱怨多年表示「為什麼在台灣高鐵的時候，網路會這麼差」、「每次搭高鐵都沒事做，但網路又不順」、「高鐵網路真的好爛，對車上工作好不友善」。
高鐵網路問題有解了！「高鐵2.0」合作電信三雄、乘客超期待
台灣高鐵明年將迎來通車20周年，台灣高鐵公司宣布將與中華電信、台灣大哥大、遠傳電信攜手，啟動「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將投入20億資金改善，將針對高鐵沿線設置超過10年、共369組「基礎頻率中繼器」，全面更換為新型「光纖射頻放大器」（RRH），最快將在2027年底提升全線通訊品質。
最新計畫曝光後，也讓外界相當期待，多數民眾都抱持正面看法，認為「以後不要再跟我說高鐵上訊號不好了」、「這樣在車上用電腦很方便」、「追劇終於不會斷網了！！超棒」，十分期待之後搭高鐵不會再被網路所苦，可以自由自在地用手機聊天、追劇。
高鐵全線長達350公里，總計多達52處隧道與地下路段，總長68公里，若要全線升級所花費的時間也長。而本次「高鐵2.0」全線通訊品質升級計畫，預計將分為三階段進行，先從今年二月初的「技術試作」開始，接著將在今年進一步拓展至南港板橋及沿線連續隧道，接著在明（2027）年全面升級其餘6區段隧道。
🟡第一階段（技術試作已完成）
四方已於今年二月進行「技術試作」於台北至板橋基段1.5公里區域驗證且完工，通過測試訊號明顯提升至5格。確認計畫內容可確保高鐵在隧道/地下路段內訊號獲得顯著改善，因此決定進一步全面優化全線 4G/5G 行動通訊品質，
🟡第二階段（2026年重點）
此階段也是今年最大重點，計畫針對南港至板橋及連續隧道，如南港台北、台北板橋地下段、迴龍桃園、洽水寶山、西湖通霄、神岡等區段進行升級。
🟡第三階段（預計2027年底完工）
最後階段則是將其餘6區段升級，接著完成剩下的23座隧道，包括桃園站地下段、湖口、新苗、通霄、造橋、彰化等，後續再擴及雲、嘉、南等開放路段，預計最快在2027年底完工。