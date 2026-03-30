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針對高雄今年可能出現缺水旱象，高雄市長陳其邁今（30）日在出席高雄市議會大會時表示，高雄平均地下水位為15公尺，目前約13 公尺，還算在正常範圍內，接下來的4月初及5月未降雨才會進入相關抗旱措施；高雄單日用水約160公噸，抗旱水井及伏流水共68萬公噸，整體備援機制已就緒，會做好萬全準備。陳其邁表示，高雄每日供水量約160萬噸，實際使用約150萬噸，其中工業用水約30萬噸，整體供需仍維持穩定，另市府112年於大樹區開鑿110口水井，近期檢測皆可立即啟用，伏流水亦可供應約34萬噸用水，整體備援機制已就緒，可視水情彈性調度，市府已部署各項抗旱準備，並請農業局協助農民進行轉作，以降低高耗水作物對水資源的壓力。陳其邁指出，高雄一天供水是160萬噸，使用的自來水約150萬噸，其中工業用水大概有30萬噸，市府也嚴密地監控水情，那當然這個還是需要老天幫忙，希望說能夠趕快下雨，也希望說市民朋友能夠節約用水。陳其邁也說，高市府在112年的時候，就曾經在大樹區挖了110口井，前幾天市府也做檢測，都可以立刻馬上供水，大概有34萬噸的水源。另外在伏流水部分也大概有34萬噸左右，那可以立即供水，市府已做好萬全的準備，必要時也將配合整個水情的變化來做相對應的一些調整。至於在農作的部分，市府也請農業局協助農民，如果這些用水量非常高的這個部分，是不是可以來進行這個轉作。總之，真的是希望說老天幫忙，能夠趕快下雨。