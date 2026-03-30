我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨創黨主席、前台北市長柯文哲，因涉入京華城與政治獻金等4大案，一審遭重判有期徒刑17年、褫奪公權6年。民眾黨昨（29）日下午號召支持者「上凱道，討公道」，主張要找回司法公平正義，並宣稱現場湧入8萬人、線上觀看突破10萬人，聲勢浩大。然而，系統的數據一攤開，真相馬上就浮出現形。擁有3.4萬人追蹤的臉書粉專「聲量看政治」指出，透過直播數據折線圖觀察，「329上凱道討公道」活動的線上人數出現異常跳動。根據其貼出的系統紀錄，16時30分觀看人數約為1萬6639人，但短短12分鐘後，即暴增至6萬3360人，等同於10分鐘內增加近5萬人，引發質疑聲浪。聲量看政治狠酸，小草黨直播灌水，又被系統抓包啦，是說，都已經2026年了，民眾黨可不可以不要以為別人都是白癡，以為沒有其他系統工程師會寫程式抓網軍操作嗎？有人會玩灌水的遊戲，就一定會有人抓bug，最後更諷刺調侃：「拜託你們，玩點新花樣行不行？」