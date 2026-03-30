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▲淺野啓介（中）和水原佑果（右）交往期間，還和松岡莫娜（左）一起出遊過。（圖／IG＠ashley_yuka）

▲松岡莫娜曾在淺野啓介（右）和水原佑果（左）的照片下稱讚兩人好可愛。（圖／IG＠ashley_yuka）

日本實力派女神滿島光今（30）日無預警宣布二婚且已懷孕，對象是小她8歲的帥氣名模淺野啓介（淺野啟介,Keisuke Asano）。男方過去的驚人情史也被挖出，不但曾與水原希子的妹妹水原佑果（YUKA）交往，還疑似無縫接軌YUKA的超級閨蜜、混血名模松岡莫娜（MONA）。粉絲更抓包MONA曾對兩人的放閃照留言大讚「好可愛」，轉頭卻接收好友男友，讓網友忍不住直呼：「貴圈真亂！」淺野啓介擁有180公分的高挑身材與深邃五官，以模特兒身分活動多年，雖然一般大眾可能對他的名字不熟悉，但他在模特兒圈名氣響亮，許多人甚至在不認識他的情況下，就曾用過他的帥照當作社群頭貼。2015年他與水原希子的妹妹水原佑果熱戀時，經常在Instagram大方曬照撒狗糧，不僅深受CP粉喜愛，也累積了極高的人氣。就在眾人看好這對名模情侶時，淺野啓介、水原希子卻突然互相取關並刪光合照，不久之後淺野的版面的女主角突然換了個人，變成另一名混血名模松岡莫娜，同時她也是水原佑果的好友，淺野啓介因此被許多網友指責是劈腿渣男，雖然事後有澄清是分手後才在一起，但由於兩位女方過去無論是工作還是私人生活，都常常會膩在一起的好閨蜜，三人還有一起出遊過，甚至松岡莫娜過去還曾在淺野啓介和水原佑果的情侶照片下，留言回應：「好可愛」，以至於還是讓不少人難以接受這段戀情。有趣的是，在無縫風波後，水原佑果與松岡莫娜並未完全老死不相往來。2018年，兩人聯手為品牌拍攝廣告大片，在鏡頭前展現專業的一面，不過私下在社群媒體上依然沒有公開互動。如今淺野啟介雙喜臨門、同時升格人夫與人父，與女神滿島光展開新生活，而當年的兩位前任，近況大不相同。松岡莫娜依舊活躍於國際時裝週，2023年甚至參與影視真人秀，時尚資源相當穩固，水原佑果則成功轉型，不僅在時尚活動中擔任專業DJ，更常受邀出席各大潮流品牌的品牌大使，並在社群分享她獨特的復古生活與音樂品味，展現出與過去名模身分不同的藝術家氣息。