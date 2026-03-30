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民眾黨創黨主席柯文哲涉京華城容積獎勵、政治獻金等四案，一審遭判17年，褫奪公權6年。這樣的結果引發白贏不滿，黨主席黃國昌號召支持者昨（29）日上凱道討公道；對此，民進黨台北市議員洪健益表示，柯文哲是心虛的，才會需要民眾的聲量。洪健益今（30）日在政論節目《頭家來開講》中表示，昨天的凱道看到很多鬧劇，「為什麼要上凱道？不就是間接證明柯文哲有罪？」，柯文哲就是要民眾相挺，上凱道就是因為他自己沒信心，「從頭到尾他（柯文哲）沒有說過他沒貪污、他沒有圖利、他沒有侵占公益款，你看昨天那麼多人發言，有人有講過嗎？」洪健益直言，不要說210萬，可能後續要上訴，但是侵占公益款的部分，3個人捐600萬，「這600萬的錢在哪裡？被判兩年半，有沒有這兩年半的罪？有嘛！從頭到尾你不講這600萬在哪裡，它不會憑空飛掉，對不對？」洪健益表示，在326判決之前，黃國昌是既期待又怕受傷害，期待的是柯文哲當天現場抓進去關，又怕柯文哲被判10年以下，他就沒有黨主席的籌碼去跟國民黨談，「這就是黃國昌，黃國昌從昨天從頭到尾在那邊暗笑，手跟著比總統府，還在那邊挫挫挫，在柯文哲講『總統府賴清德』、『我不會屈服』的時候，黃國昌還一抹微笑，那個笑感覺是憋著笑」。針對柯文哲昨天激動喊錯賴清德的名字一事，洪健益狠酸，「柯文哲自己也急了，什麼叫賴祥德？什麼時候有一個賴祥德？」，柯文哲昨天是心虛的，他是真的是心虛，要民眾來支持他，要炒相挺的聲量。