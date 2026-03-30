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▲Whoscall 和兆豐銀行共同發起防詐行動，提供民眾10萬組《Whoscall 進階版》 2個月免費使用。（圖／翻攝官網）

《Whoscall進階版》怎麼兌換？5步驟一次看

Whoscall進階版有哪些功能

▲Whoscall進階版怎麼兌換？5步驟一次看。（圖／翻攝官網）

詐騙手法不斷翻新，從假冒銀行來電、釣魚簡訊到偽冒網站，民眾一不留神就可能掉入陷阱，，只要下載App並依活動流程操作，就能免費升級防詐功能，如何兌換五步驟一次看。詐騙猖獗，根據行政院打詐儀表版統計， 2026年詐騙財損已高達120億台幣，為了強化全民防詐防線，兆豐銀行攜手信任科技服務商 Gogolook旗下的Whoscall來電辨識軟體，推出「全民防詐，兆豐來挺」活動，祭出 10 萬組《Whoscall 進階版》2個月免費兌換序號。步驟1：下載 Whoscall App 並更新至最新版本。步驟2：註冊或登入用戶的Whoscall帳號。步驟3：前往「全民防詐，兆豐來挺」活動官網，點選兌換連結或掃描QR code。步驟4：系統將自動跳轉至Whoscall App，點擊「立即兌換禮物」。步驟5：立即開啟進階版各項防護功能。兌換代碼到期後，會自動轉回免費版本，不會自動續扣，代碼僅適用於免費帳號，若本身已是訂閱用戶或曾兌換過，需先取消訂閱或待原訂閱到期後再使用；另外，系統支援iOS 4.5以上、Android 8.5以上版本，民眾需先更新App再進行兌換。若無法在App內順利完成，官方也提供網頁兌換方式，可改至指定頁面輸入禮物代碼「MEGABANKTW」進行兌換。免費升級成進階版用哪些功能？官方列出5大重點，包括自動更新號碼資料庫、自動封鎖騷擾號碼、智慧簡訊管家、移除廣告，以及iPhone限定的「即時來電辨識Plus」。其中智慧簡訊管家可透過AI辨識陌生簡訊內容與連結，自動分類一般訊息、垃圾訊息、交易訊息與促銷訊息，降低誤點釣魚連結風險。