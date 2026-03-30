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中國國台辦主任宋濤今（30）日宣布，中共中央與總書記習近平邀請國民黨主席鄭麗文，於4月7日訪問中國。對此，中共官媒《環球時報》前總編輯胡錫進大讚鄭麗文「有眼界」，受到時代獎勵只是時間問題，不過網友留言卻不報期待，質疑鄭「不提統一」。國台辦主任宋濤今表示，為推動國共兩黨關係和兩岸關係和平發展，我受權宣布，中共中央和習近平總書記歡迎並邀請鄭麗文主席率中國國民黨訪問團於4月7日至12日到江蘇、上海、北京參觀訪問。胡錫進在微博發文稱讚，「鄭麗文將率國民黨代表團訪問大陸。老胡個人非常看好她。我認為她是有眼界的，在海峽局勢大變遷的歷史節點重整國民黨，與台獨勢力堅決鬥爭，她是看准了大方向的。」胡錫進説，「從大陸這邊，可以清楚看到台獨已經走進死胡同，但在台灣那邊，搞准這樣的歷史方位並不容易。鄭麗文做到了，我相信，她受到時代的獎勵只是時間問題了。」胡錫進指出，台海地區的實力格局已經根本改變，地緣政治形勢也在迅速跟著變化，台灣島內的政治風向不可能不變。鄭麗文領導的國民黨將新的願景紮根到了政治的底層邏輯上，他們將隨著大勢的奔流水漲船高。不過，中國網友則留言質疑：「她為什麼不提統一？只提和平」、「她反對台獨是不錯，但她不提統一，只維護九二共識，所以還是要觀察」、「她能代表國民黨大多數嗎？」「怕老胡一廂情願了。國民黨在台灣感覺很無能，內部不團結，幫派眾多，連個統一都不敢說。起不了太大作用」、「沒那麼簡單，訪問完回去民進黨就會找她麻煩」、「但凡瞭解島內氛圍的都知道老胡說的這些在自欺欺人」、「你看好的沒有一個好人，不信過幾年看」、「你看好的 大家反著看就對了」。