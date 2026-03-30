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骨灰房是什麼？

墓地太貴、住宅太長：房產泡沫下的另類經濟學

法律重拳與綠色轉型：官方力推「生態葬」

隨著清明時節將至，中國「天價墓地」的問題再度浮上檯面。近年來，在三、四線城市出現了一種奇特的社會現象「骨灰房」。不少民眾不滿墓地價格飆漲且租期短暫，轉而買房安置親人骨灰。中國於30日正式實施的新版《殯葬管理條例》，其中明令禁止將民宅改為「骨灰房」，試圖遏止這場「死人與活人爭地」的荒謬劇。綜合媒體報導，所謂「骨灰房」，是指購買一般住宅公寓後，不裝潢居住，而是專門用來存放骨灰罈。這些房屋通常具有鮮明特徵，包括窗戶被封死、塗黑或以磚牆堵住，以避免陽光直射損壞遺骸。內部常改造成類似家族宗祠的格子牆，可存放數十甚至上百個骨灰罈。這類房屋平時大門深鎖、無人進出，唯有清明節前後才會湧現人潮。在部分社區，甚至出現「死人比活人多」的詭異景象，令鄰近住戶心理壓力巨大，憂心社區秩序與居住安寧受到衝擊。使民眾寧願買房也不買墓地的原因與高齡化也有關係。數據顯示，中國正面臨急遽的老齡化挑戰。2025年死亡人數預計達1130萬人，遠超同年的新生兒數量，導致墓地需求激增。據加拿大永明金融（SunLife）調查，中國平均喪葬費用高達3萬7375 元人民幣（約台幣17.5萬元），位居世界第二，僅次於日本，約佔民眾平均年薪的45%。不過中國墓地的租期通常僅有20年，而住宅公寓則享有政府提供的70年使用權。在房地產泡沫破裂、房價低迷的背景下，買一間小套房來安放祖先，反而顯得比買墓地更具「性價比」。廣東法制盛邦律師事務所楊娟律師指出，新修訂的《殯葬管理條例》已明確禁止將住宅改作骨灰安放場所，因為這改變了土地的居住屬性，嚴重影響相鄰業主的居住品質。除了嚴格禁令，新條例也擴大了殯葬服務的公營範圍，包括遺體火化、骨灰寄存等基礎項目，並積極推廣「生態葬」。官方呼籲，為了資源永續發展，建議民眾改採海葬、樹葬或花葬等生態安葬方式。儘管政府大力宣導遺骨回歸自然，但受限於傳統觀念，目前中國生態葬的比例仍低，2025年數據顯示僅約3.2%。