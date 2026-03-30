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金佳垠加入樂天女孩 練舞壓力太大淚崩

▲筠熹（如圖）對本季加入的韓籍新成員高佳彬、金佳垠給予高度肯定：「學妹的表現我覺得超棒，她們一定也給自己很大的壓力！」（圖／樂天桃猿提供）

筠熹暖心安慰金佳垠 想起異地出道心情

▲筠熹分享與高佳彬（左）、金佳垠（右）之間的暖心互動。（圖／樂天桃猿提供）

樂天女孩開場舞震撼大巨蛋 舞蹈總監吐辛苦過程

中職新球季正式揭開序幕，樂天桃猿於28日、29日在台北大巨蛋登場，賽前啦啦隊「樂天女孩」以全新開場舞震撼登場。本季加入兩位韓籍新成員高佳彬與金佳垠，被稱為「小可愛」的金佳垠，在練舞時因壓力過大一度落淚，讓身為學姐的筠熹看了心疼，擁抱對方說：「這個小妹妹壓力一定很大。」舞蹈總監陸筱晴也透露女孩們私下辛苦的一面。「樂天女孩」本季加入的兩位韓籍新成員高佳彬、金佳垠，筠熹也對兩位給予高度肯定說：「學妹的表現我覺得超棒，她們一定也給自己很大的壓力！」其中金佳垠近期在練舞時因壓力太大落淚，筠熹透露這兩天有主動關心對方狀況，金佳垠立刻給她一個大大的擁抱，讓她十分心疼：「這個小妹妹壓力一定很大。」筠熹當下溫柔安慰對方不要擔心，表示在異地發展語言與環境都充滿挑戰。這份擁抱也讓她回想起自己曾在異地出道的心情，「今天的擁抱讓我回想到以前，在異地出道的感覺，如今我們這樣的角色真的很需要，摸摸頭、拍拍肩都會是無形的鼓勵」。此外，筠熹還分享與高佳彬、金佳垠之間的暖心互動。日前與高佳彬一同搭車時，她聽到KPOP歌曲忍不住開心大唱，唱到一半才突然意識到會不會嚇到對方？沒想到高佳彬笑說：「因為自己是個大I人，聽到學姐大唱韓文歌，覺得在台灣也有熟悉的感覺，真的很需要像學姐這樣子的人！」為了呈現最完美的開場舞效果，舞蹈總監陸筱晴透露，本次排練相當密集，歷時兩週、每次長達4至5小時，甚至在開幕前一晚仍進行夜間排練，直到深夜12點才結束。她感性表示：「我覺得最感動的是，有女孩其實壓力很大，練到哭，但隔天還是繼續站上場，把最好的狀態呈現給大家。所以你現在看到的整齊跟亮眼，其實都是她們一點一滴累積出來的。」陸筱晴坦言，本次在整體風格上做出不少調整，從氣勢、節奏到畫面呈現，都希望帶來更強烈的舞台感染力，表示：「如果大家有感受到，那就代表我們這次的努力是有被看見的。」