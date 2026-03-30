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行政院經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣因病辭世後，外界質疑其生前疑遭職場霸凌，相關矛頭指向經貿辦總談判代表楊珍妮，並延燒至經濟部貿易體系內部「派系鬥爭」的質疑，楊珍妮至今尚未公開說明，27日更請假；對此，粉專政客爽表示，楊珍妮是在蔡英文總統任內被讚譽為蔡英文第二，現在出事，執政黨就切割。政客爽今（30）日在臉書發文表示，楊珍妮2016年當了行政院經貿談判辦公室副總談判代表、以國貿局長身份兼任副總談判代表，正式進入中央政府的經貿外交核心團隊。2020年蔡英文連任，楊珍妮當了台灣美國事務委員會（TCUSA）主任委員，主導「台美21世紀貿易倡議」。政客爽指出，賴清德當上總統後，楊珍妮更是當到行政院政務委員、兼任行政院經貿談判辦公室「總談判代表」，「當時對美談判關稅，一大堆民進黨立委、綠營政論、媒體瘋狂吹捧她能力超強，是蔡英文第二。」政客爽續指，時任總統府副秘書長張惇涵更說：「我們私底下都會稱她楊珍妮政委為『楊一姐』、『珍妮阿姨』，她的談判經驗是非常豐富的」。政客爽開酸，「如今面臨爭議，親綠的經民連召集人賴中強還鬼扯國貿幫，稱國貿幫背後的大佬是前副總統萬萬長，『全部都在那切割是在搞笑嗎？』」；網友們也紛紛留言表示，「從大功臣變成萬惡國貿幫」、「連蕭萬長都被拉出來變蕭維拉真的笑死」、「真是可割可棄啊」、「戰況激烈，連蕭萬長都要上來救援」。