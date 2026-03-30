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▲滿島光（如圖）曾經是在片場調皮搗蛋的童星，因被大銀幕上自己的表演震撼，決定要真正以演員為業。（圖／出日音樂提供）

日本女星滿島光今（30）日宣布再婚且懷孕，希望獲得世人祝福。無論是《First Love 初戀》裡惹人憐愛的野口也英，還是《四重奏》中隨性的大提琴手世吹雀，她總能以細膩的演技緊緊抓住觀眾的心。被日本影壇譽為「天才女優」、「影壇繆思」，滿島光來自沖繩的體育世家，父母都是國中體育老師，家中兩個弟弟、包含後來也成為演員的滿島真之介，還有妹妹全都是運動健將，但滿島光卻是個標準的運動白痴。滿島光曾接受日本媒體訪問時提及，在她幼稚園的運動會上，起跑槍聲砰然響起，別的孩子早就奮力往前衝，唯獨她還愣在原地，遲遲不肯邁開步伐。看著毫無運動細胞的女兒，身為體育老師的父母做了開明的決定，他們選擇早早死心，不再強迫她去操場奔跑，而是買大量的書籍和繪本給她閱讀。也因此，滿島光成了一個懂得享受閱讀時光、內心世界豐富的女孩，成為她日後理解劇中人、能共情他人，進而轉化成表演的能力，也為她打下了文學底子。10歲那年，滿島光在朋友的邀約下，她抱著好玩的心態參加了沖繩演藝學校的試鏡會。同場身邊都是身材高挑、舞技精湛的參賽者，滿島光壓根沒想過自己會選上。沒想到，她在台上隨心所欲、釋放自我的模樣，讓她奪下了冠軍，獲得免費上表演課的資格。隨後，她以唱跳團體「Folder」的成員身分正式出道，年紀輕輕嚐到童星走紅的滋味。真正讓滿島光決心以演員為業，是她小學六年級時演出的電影《摩斯拉2：海底大決戰》。當時的她還沒碰觸到演戲的精髓，只知道拍攝佔用了她寶貴的暑假。於是在片場，她成了一個令人頭痛的小惡魔，她會耍賴要劇組買梅子給她吃，也會調皮地拿蚯蚓丟同劇的男童星，導致拍攝全面中斷，挨了工作人員不少罵。當電影殺青並在戲院上映時，坐在台下的滿島光被大銀幕上的自己震撼了。她看見未曾見過的自己，決定日後也要這樣在螢光幕前、大銀幕上表演。團體解散後，滿島光留在東京追尋她的演員夢。轉型並不容易，她嘗試拍過泳裝寫真、上搞笑綜藝節目，這些都讓她感到格格不入且痛苦。直到她靠著一次次的試鏡，在導演園子溫的電影《愛的曝光》中以爆發性的演技驚豔四座，才真正破繭而出。近年滿島光因主演日劇《First Love 初戀》再度翻紅，劇中她飾演佐藤健的初戀對象野口也英，細膩催淚的演技讓觀眾一追就淪陷，成為風靡全亞洲的「初戀女神」，2024年還因此來台參與大港開唱，成為台灣觀眾眼中難忘的繆思身影。